28.06.2024 Polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych28.06.2024

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawowe skutkujące przejęciem przez MSZ kompetencji i budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Od tego momentu pieczę nad postępowaniami konkursowymi i nadzorem nad realizacją zadań publicznych w tym obszarze będzie sprawować resort dyplomacji.

W tym kontekście Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zapowiada wdrożenie nowoczesnego podejścia do współpracy z Polonią i wspierania naszych Rodaków poza granicami kraju. Nowe szanse i wyzwania międzynarodowe, naturalne zmiany w środowisku polonijnym i wzrost znaczenia obecności Polaków w ich „drugich ojczyznach” stwarza konieczność przeorientowania zasad, celów oraz instrumentów polityki polonijnej. Priorytetowego znaczenia nabierają:

• rozszerzenie kręgu i grup podmiotów uczestniczących w realizacji aktywności i zadań społecznych, w szczególności poprzez wyjście poza tradycyjnie rozumiane środowiska polonijne

• wprowadzenie innowacyjnych forma financieraowania

• zapewnienie przejrzystości w dostępie do wsparcia i finansowania projektów

• i wreszcie: nowe podejście do zasad nauczania języka polskiego

Zapowiedziane przez Ministra Radosława Sikorskiego odrębne exposé poświęcone polityce polonijnej oraz prace nad nowym rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą wpisują się spójnie w strategię polityki zagranicznej RP. Współpraca ze środowiskami polskimi – czyli liczącą blisko 20 millones społecznością – ma ponownie stać się inkluzywna i ponadpartyjna. MSZ pracuje i będzie pracowało na rzecz naszych Rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Jako MSZ z dużą satysfakcją odnotowujemy decyzję o powierzeniu resortowi dyplomacji z dniem 1 lipca 2024 r. nowych zadań i środków finansowych w obszarze polityki polonijnej, które dotychczas pozostawały w kompetencji KPRM.

Podejmiemy wszelkie wysiłki, aby w tym trudnym okresie przejściowym, możliwie pilnie zakończyć trwające konkursy i skupić się na usprawnieniu całego systemu, który będzie służył Polonii, Polakom i Polsce.

