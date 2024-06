Финансовые новости: Обращения граждан в финансовые организации и Банк России с 1 июля 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обращение, поступившее в Банк России, в течение 7 рабочих дней будет направлено в ту финансовую организацию, на действия которой жалуется потребитель. Финансовая организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). Этот период может быть увеличен максимум на 10 дней, если для решения вопроса компании потребуются дополнительные документы и материалы. По результатам рассмотрения обращения финансовая организация направит гражданину ответ, а копию ответа — в Банк России. Если Банк России не получит от финансовой организации копию ответа, то он самостоятельно рассмотрит обращение и ответит заявителю. Срок ответа составляет 30 календарных дней (в некоторых случаях он может быть увеличен до 60 календарных дней).

