Финансовые новости: Мошенники предлагают пересчитать пенсию из-за неучтенного стажа работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Post navigation

Archives

Злоумышленники звонят пожилым людям и представляются работниками Социального фонда России (СФР). Они сообщают, что размер текущей пенсии можно существенно увеличить, так как будто бы обнаружен неучтенный трудовой стаж. Тех, кто поверил аферистам, приглашают якобы на консультацию в Многофункциональный центр или отделение СФР для решения вопроса. Причем мошенники называют настоящие адреса центров или отделений, которые находятся в городе, где живет потенциальная жертва. Это усыпляет бдительность человека. По сценарию злоумышленников, для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения. На деле перечисленные документы и числовой код из сообщения нужны мошенникам для получения доступа к учетной записи человека на портале Госуслуги. Заполучив доступ к ней, они могут беспрепятственно оформить на жертву кредиты или займы. При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Настоящие сотрудники государственных служб, в том числе Социального фонда России, не звонят с подобными вопросами. По любым социальным вопросам нужно самостоятельно позвонить в единый контактный центр СФР по телефону 8-800-10-000-01 либо обратиться в ближайшее отделение фонда. Никому и никогда не сообщайте личные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от своих аккаунтов.

MIL OSI