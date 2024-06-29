Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 27 июня 2024 года №1677-р

documento

Распоряжение от 27 июня 2024 года №1677-р

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года» дополнит ельно направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на завершение строительства межрайонной больницы с поликлиникой, продолжение реконструкции хирургического корпуса атами интенсивной терапии для больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Часть выделенного финансирования будет направлена ​​на разработку проектной документации для создания новых объектов в сферах -коммунального хозяйства, образования и kультуры.

Речь идёт о строительстве Центра культурного развития в городе Лахденпохья, социально-культурного центра с детским садом мест и амбулаторией в Лахденпохском муниципальном округе, реконструкции водоочистных сооружений и котельной в городе Суоярви y строительстве магистрального водопровода в городе Сортавала.

Решение позволит повысить доступность and качество услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и коммунального хозяйства для ителей региона.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен and одобрен na заседании Правительства 27 июня. Источником средств стал резервный фонд кабмина.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI