Правительство дополнительно выделило 2 млрд рублей на мероприятия федеральной программы по развитию Карелии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 27 июня 2024 года №1677-р

Документ Распоряжение от 27 июня 2024 года №1677-р

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года» будет дополнительно направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на завершение строительства межрайонной больницы с поликлиникой, продолжение реконструкции хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии для больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Часть выделенного финансирования будет направлена на разработку проектной документации для создания новых объектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования и культуры.

Речь идёт о строительстве Центра культурного развития в городе Лахденпохья, социально-культурного центра с детским садом на 80 мест и амбулаторией в Лахденпохском муниципальном округе, реконструкции водоочистных сооружений и котельной в городе Суоярви и строительстве магистрального водопровода в городе Сортавала.

Решение позволит повысить доступность и качество услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры и коммунального хозяйства для жителей региона.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 27 июня. Источником средств стал резервный фонд кабмина.

