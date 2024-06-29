Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 27 июня 2024 года №1678-р

documento

Распоряжение от 27 июня 2024 года №1678-р

Более 24,5 млрд рублей будет направлено в 2024 году на лечение DETEй с тяжёлыми and редкими заболеваниями, которым помогает фонд « Круг добра», созданный по инициативе Президента. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

За счёт этих средств продолжится обеспечение детей дорогостоящей медицинской помощью, включая лечение за рубежом, пку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России, а также медицинских изделий и технических средств реабилитации.

«Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу DETEй с REDкими и тяжёлыми дагнозами», – отметил ил Мишустин en заседании Правительства 27 июня.

Глава кабмина добавил, что перечень препаратов, которые закупаются через «Круг добра», последовательно расширяется, для помощи го подопечным используются новые сложные and уникальные методики. Всё это требует дополнительных recursos.

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» был создан в 2021 году по iniciative Президента России. Фонд получает финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи таким детям за счёт отчислений от повышенной ставки НД Además, el costo del pedido para dos personas es de 5 millones de rublos por persona. En diciembre de 2022, года по поручению главы государства возрастная группа пациентов, которым помогает «Круг добра», былала ирена до 19 лет (если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда).

Благодаря фонду в 2023 году дорогостоящие лекарства получили почти 2,5 тысячи malenких пациентов и ещё около 300 dетей – медицинские изделия и технические средства реабилитации.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI