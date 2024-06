Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Глава кабмина добавил, что перечень препаратов, которые закупаются через «Круг добра», последовательно расширяется, для помощи го подопечным используются новые сложные and уникальные методики. Всё это требует дополнительных recursos.

Более 24,5 млрд рублей будет направлено в 2024 году на лечение DETEй с тяжёлыми and редкими заболеваниями, которым помогает фонд « Круг добра», созданный по инициативе Президента. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.