Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником

Уважаемые корабелы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя!

Грозные боевые корабли и подводные лодки, уникальные ледоколы, пассажирские, промысловые, грузовые, научно-исследовательские суда, а также совершенные образцы морской техники составляют сегодня основу российского военного и гражданского флота, гарантируют безопасность морских границ, обеспечивают логистику в мировом океане и связывают наши регионы. И конечно, они являются предметом гордости не только корабелов, но и всех граждан нашей страны.

Судостроение в свое время оказало ключевое влияние на становление России как морской державы. Потребовало создания множества новых предприятий, способствовало развитию в стране собственной промышленности, инженерной школы и морского образования, распространению научных знаний в самых разных областях. Российские корабелы славятся своим универсальным мастерством. На верфях в разное время создавались не только суда, но и паровозы, танки, мартеновские печи, строительные и инженерные конструкции.

Сегодня отрасль, в которой трудятся свыше 220 тысяч человек, остается одной из самых наукоемких и высокотехнологичных индустрий, «поставщиком» инноваций, точкой сборки самых перспективных разработок, решает сложнейшие задачи по выполнению гособоронзаказа и обеспечению технологического суверенитета. Этот год для наших корабелов – особенный: мы отмечаем 320 лет Адмиралтейским верфям, 175 лет легендарному заводу Красное Сормово, и 85 лет Севмашу, на котором строятся все атомные подводные лодки нашей страны.

Благодарю всех работников и ветеранов судостроения за ваш труд и желаю, чтобы история судостроительных предприятий России исчислялась новыми столетиями успехов и достижений, а вам сопутствовали крепкое здоровье и удача во всех начинаниях!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI