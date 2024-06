«Мой добрый бизнес»: объявлены лучшие практики социального предпринимательства России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Призёрами Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес» 2023–2024 стал 31 социальный проект. Церемония награждения прошла на Форуме социального предпринимательства «Больше, чем бизнес» в рамках Недели социального предпринимательства Минэкономразвития России. Федеральным оператором Конкурса «Мой добрый бизнес» второй год подряд стал Государственный университет управления.

«В этом сезоне для участия в региональном этапе поступило более 2 000 заявок, из них порядка 60% приходятся на номинации, связанные с дополнительным образованием и воспитанием детей, здоровым образом жизни, поддержкой и реабилитацией людей с ОВЗ. Из 55 заявок, прошедших в федеральный этап, 31 проект из 20 регионов страны занял призовые места. Благодаря поддержке со стороны партнёров, социального бизнеса, сектора НКО и населения «Мой добрый бизнес» привлекает всё больше внимания», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Среди победителей – проекты из Москвы, Пермского края, ХМАО, Республик Башкортостан и Татарстан. Всего в рамках Конкурса было представлено 12 номинаций: 8 основных, 3 специальных и 1 партнёрская.

«Конкурс «Мой добрый бизнес» не только развивает предпринимательство в России, но и способствует построению ответственного и открытого гражданского общества в нашей стране. В некоторые проекты, представленные на Конкурсе, вовлечены десятки тысяч людей, а подано было тысячи заявок – математика впечатляющая. Мы в ГУУ всегда рады помочь развитию доброго бизнеса, наш вуз одним из первых в России начал готовить предпринимателей для отечественной экономики, у нас в этом огромный опыт. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством экономического развития в сфере поддержки социального предпринимательства», – сказал ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Экспертами Конкурса выступили государственные деятели, представители профильных объединений, специалисты в сфере предпринимательства и образования.

«Сегодня мы награждаем победителей Конкурса и чествуем финалистов, но не стоит забывать о всех остальных участниках. В данном случае олимпийский принцип: главное не победа, а участие – справедлив как никогда. Именно участие и соучастие наших конкурсантов наиболее важно для государства и общества. Их ежедневная работа делает страну лучше, а её граждан счастливее», – подчеркнул проректор ГУУ Виталий Лапшенков.

Модератором церемонии награждения выступил проректор ГУУ Павел Павловский.

Первое место в номинации «Дополнительное образование и воспитание детей» занял образовательный проект «ФинГрам» из Кировской области, который помогает детям 6–15 лет освоить финансовую грамотность и развить soft skills по уникальным авторским методикам.

Ещё один проект-победитель Конкурса – комплексная программа интегрированных занятий по адаптивной физкультуре для детей и молодых людей с ОВЗ «Нет недосягаемых высот». За 7 лет существования программы Нижегородский центр насчитывает более 12 500 записей в журнале посещений и 7 научных статей в РИНЦ и ВАК.

Победителем в специальной номинации от Ассоциации «Народные художественные промыслы России» стал проект Ярославской области «Ростовская финифть». Его цель – сохранение и развитие народных художественных промыслов. Звание лучшей социальной франшизы от компании «Франчайзинг-Интеллект» получил «Мастерские «Ключеефф»» из ХМАО.

Благотворительный проект «Вторник. Вторая жизнь вещей» из Иркутской стал призёром в партнерской номинации от Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, а также занял первое место в специальной номинации «Социальный проект без границ» от АО «Российский экспортный центр». За шесть лет существования «Вторник. Вторая жизнь вещей» удалось собрать более 1 000 тонн вещей, из которых 850 тонн получили 25 тысяч людей.

Победители Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес»:

Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья:

3 место: Булышева Людмила Алексеевна, проект «Помогая ребёнку – поможем семье!», Республика Башкортостан;

2 место: Тараева Ольга Викторовна, проект ООО «Валеология» Комплексная реабилитация детей с ОВЗ в Ивановском областном центре ЛФК и спортивной медицины, Ивановская область;

1 место: Кавинов Максим Александрович, проект «Нет недосягаемых высот» – комплексная программа интегрированных занятий по адаптивной физической культуре для детей и молодых людей с ОВЗ, Нижегородская область.

Лучший проект в сфере социального обслуживания:

3 место: Щербинин Константин Николаевич, Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

2 место: Кудина Наталья Владимировна, проект «Пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Дача», Тюменская область;

1 место: Кузьменко Михаил Николаевич, проект «Предоставление социальных услуг в стационарной форме ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота»», Архангельская область.

Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей:

3 место: Кадзов Коста Аланович, проект «Лифт в будущее», город Москва;

2 место: Кулисиди Софья Николаевна, проект «Школа программирования и цифрового творчества для детей от 6 до 14 лет KIBERone», Алтайский край;

1 место: Трушникова Светлана Сергеевна, проект ««ФинГрам»: обучение детей финансовой грамотности в интерактивных и игровых форматах», Кировская область.

Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества:

3 место: Аминева Ольга Владимировна, проект «Центр слуха «Аудиофон», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

2 место: Флейтин Сергей Владимирович, руководитель отдела пользовательского дизайна и интерфейса, проект «Коммуникатор для слепоглухих людей «ВиброБрайль»», город Москва;

1 место: Черепнов Алексей Игоревич, проект «Тифлоцентр Вертикаль», Тверская область.

Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении:

3 место: Моднова Светлана Юрьевна, проект «Мануфактура ватной игрушки для сохранения национальных традиций», город Москва;

2 место: Габдурахманова Виктория Валерьевна, проект «Территория равных возможностей», Республика Татарстан;

1 место: Амосова Ольга Николаевна, проект «Инклюзивный кластер ГНЕЗДО», Иркутская область.

Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта:

3 место: Смирнов Александр Александрович, проект «Центры адаптивных видов спорта», город Санкт-Петербург;

2 место: Рожина Анна Викторовна, проект «Детский бассейн «Малёк»», Ростовская область;

1 место: Красникова Ксения Станиславовна, проект «Развитие сети оздоровительных аква-центров «ФЛИППЕР»», Ставропольский край.

Лучший проект в культурно-просветительской сфере:

3 место: Слепокурова Анна Павловна, проект «Экологический центр СОБИРАТОР», Воронежская область;

2 место: Степанцов Алексей Викторович, проект «Молодёжный театр на Булаке», Республика Татарстан;

1 место: Тайлакова Екатерина Сергеевна, проект «Обская кузница», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Лучший проект в сфере социального туризма:

3 место: Галиуллина Альфия Кабировна, проект ««БлагоТур» с парком башкирской сказки», Республика Башкортостан;

2 место: Трапезникова Оксана Владимировна, проект «Туризм без границ», Пермский край;

1 место: Ведерникова Ксения Евгеньевна, проект «Проект комплексного развития детского, молодёжного и семейного туризма «Дети едут к детям»», Пермский край.

Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов:

3 место: Заичкина Ирина Андреевна, проект «Территория ремёсел УСТЬЕ», Ленинградская область;

2 место: Галанина Жанна Анатольевна, проект «Производство изделий народных художественных промыслов и его популяризация среди населения», Ярославская область;

1 место: Подлеснов Анатолий Викторович, проект «Сохранение и развитие народных художественных промыслов «Ростовская финифть»», Ярославская область

«Социальный проект #МЫВМЕСТЕ» от Международной Премии #МЫВМЕСТЕ лучшие проекты в номинации:

Воронцов Анатолий Евгеньевич, проект «Инватакси», Приморский край;

Купреев Павел Павлович, проект «TestU.online – Платформа автоматизации психодиагностики подростков», город Москва;

Первенецкая Светлана Евгеньевна, проект «Вторник. Вторая жизнь вещей», Иркутская область.

Специальная номинация АО «Российский экспортный центр» «Социальный проект без границ»:

Тайлакова Екатерина Сергеевна, проект «Обская кузница», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

Первенецкая Светлана Евгеньевна, проект «Вторник. Вторая жизнь вещей», Иркутская область;

Черепнов Алексей Игоревич, проект «Тифлоцентр Вертикаль», Тверская область.

Специальная номинация компании «Франчайзинг-Интеллект» «Лучшая социальная франшиза»:

Рожкова Елена Радионовна, проект «Мастерские «Ключеефф»», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

