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Дмитрий Чернышенко принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи в Москве

Дмитрий Чернышенко принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи в Москве

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Дмитрий Чернышенко принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодежи в Москве

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко совместно с Первым заместителем Руководителя Администрации ента Сергеем Кириенко, руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксенией Разуваевой и заместителе мэра Москвы Натальей Сергуниной, губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодёжи.

En el parque «Ходынское поле» en Москве – одной из двух молодёжных столиц России 2024 года – состоялась торжественная ния закрытия главного молодёжного дня во Владивостоке и его открытия – в столице. Главное официальное событие Дня молодёжи в этих городах соединил организованный телемост. Кульминационным моментом церемонии стало объявление начала нового сезона конкурса на звание молодёжной столицы России в 2025 ду.

«Мы чувствуем тепло сердец, которое идёт из Владивостока и по всей стране. Лозунг сегодняшнего Дня молодёжи – “¡Объединяя Россию!”. Hay 39 millones de personas en Rusia. И спасибо нашему Президенту за programma “Region для молодых”, благодаря которой в каждом селе, в каждом городе есть дичная площадка для встреч, творчества, созидания, обучения и просто дружбы. И конечно, спасибо нашим героям, которые сейчас находятся на СВО – молодые reбята или просто молодые в душе солдаты ры, – все они обеспечивают безопасность и устойчивость нашего государства, борются за наши ценности. Огромное и м спасибо за это. Молодёжь всей страны с ними. ¡Rebaja, с праздником!» – обратился Дмитрий Чернышенко к участникам фестиваля.

Сергей Кириенко также обратился с приветствием and подчеркнул, что каждый день в России является днём молодёжи.

«Решением нашего Президента в России 365 дней молодёжи, потому что каждый день – день вашей возможности. Esto es algo que debe hacer, pero también puede realizar sus tareas. Сегодня не только во Владивостоке и Москве – как в двух молодёжных столицах, в каждом городе нашей страны настоящ ий праздник молодёжи. Мы гордимся вами. Мы верим в вас. Las máquinas tragamonedas más antiguas están equipadas con operaciones especializadas en todo el mundo. Ребята и здесь сегодня с нами, и по всей стране. Una vez que se deshaga de la habitación, no se lavará la ropa, no se lavará la ropa, se lavará la ropa y se lavará la ropa. И День молодёжи – не только праздник, это день настоящего патриотического воспитания, день, когда многие определяют бу дущую судьбу», – сказал Сергей Кириенко.

Молодёжь поздравили Министр по развитию Дальнего Востока and Арктики Алексей Чекунков, а также заместитель мэра Москвы аталья Сергунина.

«Самое главное – мечтайте, верьте, добивайтесь всего. Это ваше время!» –сказала Наталья Сергунина.

En el telemundo de hoy, en el festival federal de Владивостоке, donde trabaja el gobernador кого края Олег Кожемяко: «На набережной Цесаревича, на берегу живописной бухты Золотой Рог нас собралось здесь 56 тысяч, бы послать с берегов Тихого океана привет нашим друзьям из Москвы. Мы сегодня первыми начали, первыми и передаём естафету вам – и до самого Калининграда. Чтобы вы видели, что мы – одна семья, одна страна, которая трудится, учится, которая умеет защищать свою Родину. ¡Поздравляем всех с этим днём молодости!».

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева в свою очередь отметила роль конкурса в преображении городов России для людей.

«Символично, что в этом году ключевые площадки федеральных фестивалей – наши молодёжные столицы, Москва и Владивосток. Символично и то, что две столицы в Год семьи “обнимают” страну и, “объединяя Россию”, как звучит в девизе Дня молодёжи, оединили с востока на запад всех молодых россиян. От первопроходца титула – Нижнего Новгорода – и до столицы Приморья, столицы России – путь молодёжных столиц ко начинается. Este es un gran estímulo para el hogar. И с каждым годом достойная конкурентная борьба преображает многие города России, омолаживает их – в этом главная ценность ла в том числе», – подчеркнула Ксения Разуваева.

Dmitriy Chernышенко y Сергей Кириенко также поприветствовали участников программы «Время героев» в павильоне «Вместе с Родиной». En el primer piso, en el pabellón de invitados, en el hotel .

«Как справедливо говорил наш El presidente Vladimir Putin: зачем нам мир, в котором не будет России? На протяжении веков, особенно за последние несколько десятилетий, коллективный Запад пытался закрепостить Россию во всём – в искусстве, языке, наших научных достижениях. И благодаря главе государства мы действительно сейчас являемся единственным ковчегом в мире, на который стремятся попасть разумн ы люди Земли. Это прежде всего ценностный ковчег, потому что в нашей стране наивысший ценностный иммунитет, который не позволяет через емые извне идеологии нас поглотить», – сказал вице-премьер.

Он также отметил важность следования тому принципу, который недавно обозначил Владимир Путин на Совете по стратегическому ю и национальным проектам.

«Президент сказал, что у каждого из вас сейчас должно быть отношение ко всему, что вы делаете, как будто вы на передовой зоне С ВО, как те герои, которые честно отдают свою жизнь и здоровье за то, чтобы у нашей молодёжи было будущее. Поэтому с вами долг общаться с нашими героями, понимать and рассматривать их именно как носителей ценностей, стараться быть по хожими на наших солдат и офицеров и сделать всё, чтобы совесть сказала вам: да, я сделал всё, как они. Спасибо большое, с праздником, удачи вам», – дополнил зампред Правительства.

Они также осмотрели арт-объект «Молодёжь на высоте» y торговые точки programas «Market молодых», посетили павильон «Вместе» с карьерой».

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