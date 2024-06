Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«Президент сказал, что у каждого из вас сейчас должно быть отношение ко всему, что вы делаете, как будто вы на передовой зоне С ВО, как те герои, которые честно отдают свою жизнь и здоровье за то, чтобы у нашей молодёжи было будущее. Поэтому с вами долг общаться с нашими героями, понимать and рассматривать их именно как носителей ценностей, стараться быть по хожими на наших солдат и офицеров и сделать всё, чтобы совесть сказала вам: да, я сделал всё, как они. Спасибо большое, с праздником, удачи вам», – дополнил зампред Правительства.

Молодёжь поздравили Министр по развитию Дальнего Востока and Арктики Алексей Чекунков, а также заместитель мэра Москвы аталья Сергунина.

«Решением нашего Президента в России 365 дней молодёжи, потому что каждый день – день вашей возможности. Сегодня не только во Владивостоке и Москве – как в двух молодёжных столицах, в каждом городе нашей страны настоящий праздник молодёжи. Мы гордимся вами. Мы верим в вас. И День молодёжи – не только праздник, это день настоящего патриотического воспитания, день, когда многие определяют будущую судьбу», – сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко также обратился с приветствием and подчеркнул, что каждый день в России является днём молодёжи.