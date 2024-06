Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днём молодёжи

По распоряжению Президента России в последнюю субботу июня ежегодно отмечается День молодёжи. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил молодых россиян с праздником.

«В этот день особенно важно напомнить, что именно от молодого поколения зависит будущее России, её достижения в науке, технологиях, экономике, спорте, искусстве и других областях. В нашей стране живёт свыше 37 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это четверть её населения. Молодые россияне – невероятно одарённые и способные люди», – отметил он.

Дмитрий Чернышенко добавил, что одной из национальных целей развития России, которые поставил Президент, является создание возможностей для самореализации и развития талантов.

«В ближайшее время по поручению главы государства будет запущен новый национальный проект “Молодёжь и дети„. Он объединит все государственные меры поддержки и площадки для реализации возможностей наших молодых людей», – сообщил вице-премьер.

В России уже работают 16 круглогодичных молодёжных образовательных центров, запущены программы поддержки молодёжного предпринимательства, туристические программы, стажировки, волонтёрские движения и многое другое.

Кроме того, в этом году Росмолодёжь проводит 43 форума. Например, «Таврида.АРТ» – для желающих развиваться в искусстве и креативе, «Амур» – для молодых предпринимателей, «Область будущего» – для представителей сферы IT. Форум «ОстроVа» ждёт молодых людей, развивающихся в самых разных направлениях, в том числе экологии, здравоохранении, промышленности, науке и туризме.

«Очень важно, чтобы профессиональное и интеллектуальное развитие молодёжи происходило вместе с развитием нравственным. Верность традициям, ценностям делает наше общество единым и сильным. В число наших общих традиционных ценностей входят высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, взаимопомощь, взаимоуважение, справедливость, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В завершение вице-премьер пожелал молодым людям верить в свои силы, совершать новые открытия, достигать профессиональных успехов, а также ставить высокие цели и развиваться на благо себя, своих семей и родной страны.

