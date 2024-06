Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко поздравил рационализаторов и изобретателей с профессиональным праздником

Заместитель Председателя Правительства, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрий Чернышенко поздравил его представителей с профессиональным праздником.

«К 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран по объёму научных исследований и разработок. Такую задачу нам поставил Президент Владимир Путин. Для её достижения нам необходимы собственные прорывные наукоёмкие технологии и решения. Ключевую роль здесь играете именно вы – талантливые изобретатели и рационализаторы. ВОИР объединяет более 100 тысяч человек – это мощная команда в авангарде российской науки», – отметил вице-премьер.

Правительство России уделяет особое внимание поддержке научной сферы. Сегодня учёные, исследователи получают всё новые и новые возможности, имидж профессии растёт, в том числе среди молодёжи.

Также Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что наука не стоит на месте, обществу нужно воспитывать новые поколения изобретателей, которые смогут обеспечить технологическое лидерство России. Здесь стоит опираться на удачный опыт советского прошлого, когда ВОИР являлся одним из главных инструментов в развитии отечественного изобретательства.

«Уверен, благодаря совместным усилиям государства, компаний-партнёров и, конечно, самих рационализаторов нас ждёт немало перспективных идей и даже больших открытий. В ближайшие годы мы планируем увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до уровня не менее 2% от ВВП, а также повысить долю высокотехнологичных товаров и услуг», – сказал зампред Правительства.

В завершение Дмитрий Чернышенко пожелал изобретателям и рационализаторам вдохновения и продуктивной работы.

Поздравление прозвучало на ВДНХ в рамках марафона «Россия – страна изобретателей» фестиваля «Наука и изобретения для жизни». Фестиваль для российских учёных и изобретателей всех возрастов второй год подряд проводится ВОИР при поддержке Минобрнауки России.

День изобретателя и рационализатора в России отмечается ежегодно в последнюю субботу июня.

