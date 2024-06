Дайджест #ГУУговорит о росте госдолга США и пошлин в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Последняя неделя июня принесла массу положительных новостей: ГУУ улучшил позиции в рейтингах Forbes и SuperJob, заявки наших молодых ученых победили в отборе проектов, на Ученом совете обсудили успешное начало приемной кампании и эксперты дали комментарии по актуальным темам.

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев оценил отношение граждан к политизированным судебным процессам в США. «Простые американцы смотрят на сложившуюся ситуацию спокойно, так как она пока не привела к серьезному удару по кошельку. Но, как говорится, фитилёк горит и подбирается к бочке с порохом», – предупредил эксперт.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, как изменится семейная ипотека с 1 июля. «Можно надеяться, что обновленная программа семейной ипотеки будет способствовать снижению оттока населения из регионов и повышению равномерности пространственного развития России», – подчеркнула экономист.

Также Галина Сорокина прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о финансовом поведении россиян. «Особенно ярко потребительский оптимизм прослеживается среди зумеров, и это объяснимо. Многие считают, что именно миллениалы воспитывают своих детей (то есть сегодняшних зумеров), стараясь максимально оградить их от угроз и негативных проявлений жизни», – заметила профессор.

Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов отметил важность Северного морского пути для России. «Несмотря на санкции, Россия стремится расширить свое присутствие на мировом рынке СПГ, поскольку большой потенциал импорта данного товара сохраняется за Китаем. Именно поэтому Северный морской путь является одним из наиболее перспективных проектов для РФ», – сказал эксперт.

Также Евгений Смирнов поведал о причинах роста внешнего долга развитых стран. «Низкая стоимость займов в прошлом делала благоприятными условия заимствования, однако сейчас процентные ставки высоки, и по истечении срока погашения облигаций в ближайшие годы новые займы станут более дорогими», – заметил профессор.

Еще Евгений Смирнов рассказал о целях и причинах создания БРИКС единой платформы для расчетов в нацвалютах. «Это станет первым практическим шагом на пути снижения зависимости от американского доллара и реформирования мировой валютно-финансовой системы и системы международных расчетов», – поделился экономист.

Кроме того, Евгений Смирнов объяснил, почему рост госдолга США угрожает мировой экономике. «Для остального мира ситуация осложняется тем, что многие страны являются держателями американского долга, и, если даже теоретически предположить объявление США дефолта по своим долгам, это приведет к катастрофическим последствиям», – подчеркнул профессор.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков оценил новый пакет антироссийских санкций. «Очередная волна санкций по большому счету каких-то новых серьезных решений не принесла. В основном это повторение того, что было ранее. Это говорит о том, что санкционная история выдыхается», – отметил экономист.

Максим Чирков продолжил рассуждать на тему санкций, подчеркнув, что «западные экономики являются главными пострадавшими санкционной войны».

Также Максим Чирков обозначил последствия санкций для стран ЕС. «Новые санкции против российского СПГ приведут к тому, что Европа начнет потреблять больше российского газа», – заключил эксперт.

Еще Максим Чирков поделился мнением о введении безвизового режима с Индией. «Аналогичное соглашение действует с КНР. Безвизовый режим показывает свою эффективность. Такие же возможности с Индией дадут ощутимый прирост туристического потока в Россию», – сказал специалист.

Помимо этого, Максим Чирков подчеркнул необратимость дедолларизации мировой экономики. «Доллар в конечном счете утратит роль ведущей мировой валюты, и международные экономические отношения в будущем будут более равномерно распределены по разным валютам», – заключил эксперт.

Также Максим Чирков назвал логичным увеличение пошлины за расторжение брака. «Разводы приводят к дополнительным расходам для государства, так как часто возникают спорные ситуации, требующие судебных разбирательств, или государству приходится оказывать поддержку родителям, воспитывающим детей самостоятельно», – сказал экономист.

Кроме того, Максим Чирков оценил влияние антироссийских санкций на рост цен на газ в Европе. «Европейский рынок — самый большой энергозависимый рынок в мире. И в целом нервозность на мировых газовых рынках, которая порождается западными санкциями, приведет к тому, что цены в Европе будут расти», — заключил специалист.

Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов напомнил, что работающие пенсионеры ждали индексации пенсии с 2016 года. «Благодаря этому решению, увеличится платежеспособный спрос почти у восьми миллионов наших сограждан, следовательно, хоть немного, но увеличится и вся отечественная экономика», – высказал свое мнение эксперт.

Еще Константин Андрианов обсудил недостатки заявленной индексации пенсий работающих пенсионеров. «Выплачивать индексацию нужно вместе с компенсацией за весь пропущенный период. Это было бы справедливо», – заметил экономист.

Также Константин Андрианов дал прогноз курса валют на ближайшие месяцы. «Судьба рубля на ближайший период будет находиться, главным образом, в руках нашего Центробанка и правительства, главным образом — Минфина. Если они не будут осуществлять массированные покупки иностранной валюты, то можно ожидать курс в диапазоне 88-92 за доллар, 94-98 за евро и 11,5-12,5 за юань», – сообщил специалист.

Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова рассказала об опасностях досрочного погашения кредита. «Это может привести к отказам от банков в будущем, испортить кредитную историю, и для банков лучшим клиентом является тот, кто платит вовремя, следуя графику погашения», – заметила экономист.

Еще Валерия Иванова прокомментировала увеличение количества микрозаймов. «Ожидание ужесточения регулирования микрофинансового сектора и сохранение высокой ключевой ставки стимулировали повышенный спрос россиян на микрозаймы в мае 2024 года», – сказала эксперт.

Также Валерия Иванова рассказала про нацпроект «Туризм и гостеприимство». «Федеральные проекты позволят нарастить номерной фонд гостиниц, создать необходимую инфраструктуру и привлекательные туристические объекты, подготовить квалифицированные кадры, наладить производство оборудования и снаряжения для туристической отрасли», –отметила экономист.

Кроме того, Валерия Иванова объяснила причины увеличения доли российских и СНГ-брендов на рынке электроники. «Ключевыми драйверами роста отечественной электроники являются развитие контрактного производства, увеличение продаж через маркетплейсы и локализация разработки программного обеспечения», – заключила эксперт.

Эксклюзивно для канала ГУУ на Дзен старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Ласточкина рассказала о ПДД для водителей электросамокатов. «Соблюдение правил дорожного движения как для пользователей личных СИМ, так и для самокатов сервисов аренды, является обязательным», – еще раз напомнила эксперт.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила повышение тарифов на услуги ЖКХ. «Индексация не проводилась полтора года, а при нынешнем уровне инфляции, износе фондов и отсутствии притока инвестиций в дальнейшее развитие сферы, она пришлась к месту», – заметила экономист.

Также Наталья Казанцева оценила изменения для сделок неипотечной секьюритизации. «Новая норма позволит избежать кризисных ситуаций на финансовом рынке, подобных американскому «ипотечному пузырю», лопнувшему в 2008 году», – полагает эксперт.

Профессор ГУУ Владимир Волох отметил разнообразие целей приезжающих мигрантов. «Помимо трудовой есть и другие виды миграции, много приезжает научных мигрантов, спортсменов, студентов, туристов. Поэтому, когда мы говорим о порядке 9-10 млн иностранных граждан, которые въезжают в Россию, надо понимать, что трудовых мигрантов порядка примерно 2,5 млн человек», – заметил специалист.

Доцент институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова определила цели сотрудничества России с Вьетнамом и КНДР. «Стратегическое партнерство Вьетнама, России и КНДР в экономической и военной областях формирует условия для развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона и является одной из основ многополярного мира, а это в свою очередь гарантирует странам устойчивое развитие и рост благосостояния их народов», – заметила экономист.

Также Светлана Сазанова прокомментировала увеличение разводов в стране. «В Советском Союзе распадался каждый третий брак. Сегодня же в России на 10 браков приходится 7 разводов, то есть распадаются две из трех пар», – сказала эксперт.

Еще Светлана Сазанова оценила последствия угрозы немецких турагентов внести турецкие отели в «черный список». «Это свидетельствует о слабости институциональных регуляторов туристического бизнеса в Европе… Вся тяжесть ситуации неизбежно ляжет на плечи туристов», – заключила специалист.

Доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков поделился мнением о новинке Lada Iskra. «Iskra – это импортозамещенный вариант Renault Logan третьего поколения. А Logan стал для многих автовладельцев уже культовым автомобилем с известными характеристиками», – отметил эксперт. Подробности читайте в статье на Дзен.

Также Артем Меренков рассказал о причине роста продаж китайских автомобилей. «В среднесрочной перспективе картинка на российском авторынке вряд ли изменится, потому что на сегодня фактически в сфере импорта китайским автомобилем альтернативы нет», – заключил специалист.

Профессор ГУУ Виктор Титов рассказал о социально-психологических предпосылках трампизма как феномена американской политической жизни. «Назойливая, тоталитарная по своей стилистике информационно-политическая политкорректность вполне ожидаемо надоела значительному числу «простых американцев». Вот они и решили ненавязчиво показать, что «white lives matter». Тоже.», – заключил специалист.

Также Виктор Титов поделился выводами, сделанными по «горячим следам» террористической атаки на Дагестан. «Этнорелигиозный фактор – это тот рычаг, на который давят и будут давить все ненавистники России, желающие ее уничтожения. По существу, единственный способ разрушить нашу страну – это погрузить ее в пучину этнических и религиозных распрей», – подчеркнул эксперт.

Заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артем Савостицкий отметил роль ВЭБ.РФ в поддержке крупных проектов. «На протяжении более 10 лет ВЭБ участвует в финансировании крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство дорог, мостов, портов и энергетических объектов», – рассказал экономист.

Доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал, почему Турция не боится потерять российских туристов. «Сложилась ситуация, когда у россиян, привыкших отдыхать с комфортом, не так уж и много альтернатив. К тому же цены на отдых на российских курортах не оправдывают соотношение цена/качество», – поделился эксперт.

Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Елена Шаповал рассказала о последствиях для организаций, чьи сотрудники не уходят в отпуск по несколько лет. «Задолженность по отпускам за несколько лет – это нарушение трудового законодательства. За это трудовая инспекция может оштрафовать организацию — на сумму до 50 тысяч рублей», – уточнила специалист.

Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор объяснила, как формируется пенсия. «Пенсия по старости подразделяется на страховую и социальную. Право на страховую пенсию формируется у гражданина на протяжении всей его трудовой деятельности. Тем, кто не смог заработать право на страховую пенсию, назначается социальная», – рассказала эксперт.

Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала о пользе чтения сказок. «Взрослым людям тоже есть чему поучиться на сказках. Через сказочные сюжеты легко проводить параллели со своими жизненными ситуациями и социальными ролями, разбираться в себе», – заметила психолог.

Заведующая кафедрой русского языка ГУУ Лариса Талалова объяснила правило написания приставок «без» и «бес». «Легко ошибиться при написании слов с приставками на «з» и «с», если в конце приставки и в начале корня одинаковые согласные. Но правило несложное: они просто удваиваются», – поделилась эксперт.

Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский объяснил дискриминацию российских приложений в App Store и Google Play. «Магазины приложений принадлежат зарубежным корпорациям, которые выполняют условия антироссийских санкций. Это приводит к удалению из магазинов приложений многих необходимых программ», – объяснил специалист.

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала о разных способах приготовления холодного кофе. «Остывший кофе, в который добавили лед, и специально охлажденный – не одно и то же. Если заварить кофе обычным способом, а потом просто остудить и добавить кубики льда, то вкус будет другим», – заметила эксперт.

