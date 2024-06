28.06.2024 Ministro Radosław Sikorski spotkał się z szefem algierskiej dyplomacji Ahmedem Attafem

Szefowie Dyplomacji Wyrazili Wolę Zdynamizowania Relacji PolityCznych, Dyskutowali Także o Priorytetach Niestałego Członkostwa Algierii Wadzie Bezpezeństwa onz W Latach 2024-25 OZAZO es decir, unii Europejskiej. W obszarze spraw dwustronnych rozmówcy opowiedzieli się za ożywieniem współpracy w sektorze rolnictwa i energii. Algieria, jeden z największych producentów gazu ziemnego na świecie, jest zainteresowana udziałem Polski w dywersyfikacji jej gospodarki, m.in. w związku z otwarciem na produkcję zielonego wodoru. Dzisiejsze konsultacje w Warszawie dotyczyły także sytuacji regionalnej i międzynarodowej, m.in. rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Afryki Północnej i w Sahelu. El ministro Radosław Sikorski zwrócił również uwagę na możliwości dla polskich przedsiębiorców do zainteresowania się możliwościami biznesowymi jakie oferuje Algieria.

Ministro Radosław Sikorski spotkał się z szefem algierskiej dyplomacji Ahmedem Attafem28.06.2024 W piątek, 28 czerwca br., Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się ze swoim algierskim odpowiednikiem Ahmedem Attafem. Było to pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Algierii od siedmiu lat.