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В последнюю субботу июня «Роснефть» вместе со всем отечественным научным сообществом отмечает профессиональный праздник бретателей и рационализаторов. Совокупный экономический эффект от применения рационализаторских предложений и инициатив работников «Роснефти» para 2023 ставил 4 млрд рублей.

En 2023, en «Роснефть» postupilo 2 418 предложений, 948 из которых приняты как рационализаторские, а 419 – внедрены в одственную деятельность. Las compañías de automóviles pueden utilizar sistemas de seguridad e instalaciones racionalizados según sus preferencias.

Рационализаторская и изобретательская деятельность на предприятиях «Роснефти» направлена ​​на повышение производительности труда, ства, надежности и долговечности изделий, экономию материальных и трудовых ресурсов, улучшение условий труда и техники , снижение воздействия на окружающую среду.

Одним из примеров снижения затрат and экономии ресурсов в рамках рационализаторской деятельности является реализация проектов, рованных сотрудниками «РН-Пурнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти»). En este 2023, hay 66 prescripciones racionalizadas, 12 y 12 de ellas en el proceso. El efecto económico de la comida cuesta 140 millones de rublos.

В рамках развития рационализаторской деятельности и инициатив работников, в Компании внедрена информационная система управления и и инициативами – РН-БИТ. Задачей проекта является организация единой площадки для формирования, хранения and учета предложений работников Компании.

Повышение эффективности производственных объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть ‑ 2030». La compañía proporciona un sistema de automatización, instalación de soluciones tecnológicas y soluciones de seguridad. х затрат предприятий.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»28 de enero de 2024

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