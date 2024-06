Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В рамках развития рационализаторской деятельности и инициатив работников, в Компании внедрена информационная система управления и и инициативами – РН-БИТ. Задачей проекта является организация единой площадки для формирования, хранения and учета предложений работников Компании.

Одним из примеров снижения затрат and экономии ресурсов в рамках рационализаторской деятельности является реализация проектов, рованных сотрудниками «РН-Пурнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти»). En este 2023, hay 66 prescripciones racionalizadas, 12 y 12 de ellas en el proceso. El efecto económico de la comida cuesta 140 millones de rublos.