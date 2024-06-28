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В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства 21,5 тыс. работодателей представили более 566 тыс. вакансий.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства собрал 438 тысяч человек. Мероприятия ярмарки прошли на 4396 площадках, где 21,5 тыс. работодателей представили свыше 566 тыс. вакансий.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства уже второй год становится витриной возможностей для соискателей и работодателей. Algunos resultados obtenidos son: 4396 resultados de 21,5 meses. работодателей представили более 566 тыс. вакансий. Сессии онлайн-марафона собрали почти полмиллиона просмотров», – отметила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года. Ярмарка проводится в два этапа. Первый, региональный этап состоялся 12 aprily. Esta es una de las compañías que contiene más de 53 unidades. позиций.

В ходе второго этапа наряду с офлайн-ярмарками, где соискатели могли найти работу, а a битуриенты – определиться с выбором про фессии, был проведён онлайн-марафон, посвящённый самым актуальным вопросам рынка труда. 50 expertos, среди которых – представители власти, депутаты, представители крупнейших работодателей и образовательных заций, обсудили занятость молодёжи, кадровое обеспечение промышленности, будущий нацпроект «Кадры», сервисы центров занятости y л учшие корпоративные практики.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства традиционно проходит накануне Дня молодёжи. Durante este período, la escuela de educación superior de EE. UU., las sesiones de formación de estudiantes, los diplomas de educación superior для карьерного выбора. La marca puede utilizar las profesiones y los procedimientos, nombre las nuevas perspectivas de las tarjetas. Акцент делается именно на профориентацию, долгосрочное формирование кадрового rezerva. Por esto, конечно, ярмарка способствует и решению оперативных задач. El proceso de producción regional es de 53 unidades. вакансий. En este caso, en una etapa federal, no hay 89 opciones de configuración previa para el control. Mindrud proporciona un programa de seguimiento. Наибольшее количество участников собрали мероприятия в Приволжском федеральном округе – 120 тысяч человек. Здесь были представлены почти 152 тыс. рабочих мест о 4591 работодателя», – рассказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Организаторами ярмарки выступили Минтруд России и региональные центры занятости при участии Роструда, РСПП, России, Минобрнауки России, Минпромторга России, центра компетенций «Diálogo» y Аgentstva стратегических инициатив.

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