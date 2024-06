Студенты ГУУ вернулись из арктической экспедиции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты Государственного университета управления в составе Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» вернулись из большой экологической экспедиции в Арктику, где с мая по июнь провели «большую арктическую уборку» – масштабную очистку удаленных территорий.

Экспедиция организована при поддержке РТУ МИРЭА, ЦСО ВСКС, правительства Архангельской области, Губернаторского центра «Вместе мы сильнее», Северного УГМС, АНО «Команда Арктики», Фонда «Компас», ГК «Восток-Сервис».

Наш университет в поездке представляли четверо студентов: студенты 1 курса ИОМ Степан Осин и Александр Шахназаров, студент 1 курса ИГУИП Никита Беляев и студент 3 курса ИЭФ Григорий Смоляр.

Степан Осин поделился своими впечатлениями и наблюдениями.

Расскажите, чем вы занимались в ходе экспедиции?

«Нас разделили на 4 группы по 5 человек и каждой дали свою локацию. Я попал на остров Моржовец, где вместе с командой проводил уборку территории. Мы собрали больше 20 бэгов металла, который потом вывезут на вертолетах. Мы также взяли пробы воды и грунта, провели различные исследования воды на микропластик и химический состав.»

Как вы вообще решились поехать в Арктику? Это даже звучит холодно?

«Когда я увидел сообщение о наборе в арктическую экспедицию, то ни минуты не сомневался и подал заявку. У меня есть опыт турпоходов с моей семьей, мы даже сплавлялись на байдарках. Если говорить о крупных поездках, то весной я участвовал в поисковой экспедиции в Себеж вместе с другими студентами ГУУ.»

Готовы ли были к таким испытаниям? Всё ли прошло так, как вы представляли себе?

«Поскольку я уже путешествовал и бывал в разных условиях, то для меня ничего шокирующего не было. Условия проживания были хорошими, мы жили в домиках и ни в чем не нуждались. Ребята, которые были со мной в команде, так же ни на что не жаловались. Тут подходит выражение «назвался груздем – полезай в кузов». Мы все знали, куда направлялись и были готовы к этой поездке.»

Что произвело на вас наибольшее впечатление?

«Наверное, это была сама дорога на остров. Вначале мы шли на судне, потом пересели на вертолет, который доставил нас на место назначения. Природа в Арктике невероятная. Это надо видеть своими глазами.»

А на самом острове были какие-то интересные или смешные ситуации?

«Без юмора вообще сложно жить, особенно в сложных условиях. Мы часто смеялись, рассказывали анекдоты и случаи из жизни. Это не только поднимало настроение, но и помогало снять напряжение тяжелого дня.»

Кстати, как сложились отношения с другими членами коллектива, вы же все были из разных вузов?

«О том, что мы из разных вузов, мы и не вспоминали, так как на время экспедиции мы были одной командой. К тому же, перед поездкой проходили выезды, тренировки, где мы познакомились друг с другом. Поэтому на острове у нас не было ни конфликтов, ни споров.

Мы знали, что нам надо действовать вместе, чтобы достигнуть поставленной задачи, и мы отлично провели время и подружились. Оказалось, что один из ребят живет в соседнем со мной районе. И в Москве мы ни разу не пересекались, а вот в Арктике подружились.»

Пригодились ли ваши знания, полученные в ГУУ, в экспедиции?

«Я тоже об этом думал во время поездки. И могу сказать. Что да, действительно пригодились. Группой тоже надо уметь управлять. Конечно, для этого у нас был руководитель, но изнутри все видишь немного иначе: кто с какой задачей лучше справится, кому что ближе и т.д. И я тоже подсказывал, направлял, занимался организацией каких-то направлений.»

Что бы вы пожелали следующими участникам данного проекта?

«Не бояться ничего нового, здраво оценивать свои силы и цепляться за каждую возможность, которая попадается в жизни.»

