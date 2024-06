СПбГАСУ и «Кайрос Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Александр Готфрид и Инна Суханова

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и компания «Кайрос Инжиниринг» 25 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла перед защитами комплексных дипломных ТИМ-проектов. Подписи под документом поставили Инна Суханова, начальник управления цифровых компетенций в области строительства СПбГАСУ, и Александр Готфрид, директор по проектному производству компании «Кайрос Инжиниринг».

«Кайрос Инжиниринг» создаёт высокотехнологичные решения в сфере промышленного проектирования. Взаимодействие сторон будет заключаться в создании школьных ТИМ-классов, подготовке заданий для выпускных квалификационных работ, реализации совместных проектов.

Александр Готфрид уверен: детям необходимо рассказывать о том, что инженер – интересная и перспективная профессия, и чем раньше начинать это делать, тем лучше.

О первых официальных защитах комплексных дипломных ТИМ-проектов рассказал Денис Нижегородцев, директор Учебного центра «ЛЦИМС»: «Два года мы тестировали этот уникальный формат защит, когда группа выпускников разных факультетов и направлений подготовки защищает один общий проект. В этот раз для оценки работы студентов впервые собрана официальная комиссия. Мы благодарны представителям компаний-партнёров, которые в неё вошли. Планируем продолжить развивать востребованный отраслью формат и масштабировать его в другие образовательные организации».

Если в 2024/2025 уч. г. вы хотите принять участие в комплексных дипломных ТИМ-проектах, необходимо подать заявку до 17:00 28 июня 2024 г.

