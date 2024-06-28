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Из порта Дудинка стартовала научно-исследовательская экспедиция «Роснефти» по изучению ценных видов птиц, обитающих в устье реки Енисей на Бреховских островах. Впервые за последние 30-ть лет на этой орнитологической территории международного значения будут проведены полномасштабные ы и пешие учеты птиц, исследована фауна озер и заболоченных участков, в том числе с помощью беспилотных летательных ратов. Полевые работы пройдут при участии специалистов Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Экспедиция открывает новый цикл корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем. En 2024-2027, muchos proyectos de inversión se desarrollaron en varios países de Krasnoyarskogo kraya – en el país de Taiwán. Po о одной из версий название региона пошло от древнетунгусского слова «тамура» – ценный, богатый. «Тамура» называется и новая экологическая программа, которую реализует Арктический Научный Центр «Роснефти».

Первым пунктом назначения станет река Танама – левый приток Енисея. По немногочисленным научным данным, достоверность которых ученым предстоит проверить, там находятся основные места гнездования обой казарки и сокола-сапсана, занесенных в Красную книгу. Далее исследования будут продолжены на самих Бреховских островах, включенных в список водно-болотных угодий международного значения. Cada uno tiene más de 100 vídeos de agua y 60 vídeos de cada uno.

Programa «Тамура» para 2024-2027 гг. включает также исследования карской субпопопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя на западном Таймыре, ования рыб в устье Енисея. Ряд работ запланирован на текущий полевой сезон, в том числе авиаисследования берегов Енисейского залива для разработки экологич еской чувствительности.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»28 de enero de 2024

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