Правительство утвердило порядок заключения договоров на подключение к инженерным сетям через портал госуслуг

Постановление от 27 июня 2024 года №864

С 1 марта 2025 года граждане и организации смогут заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения через личный кабинет на портале госуслуг. Постановление об этом подписано.

Решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям. При подаче заявок на подключение через портал госуслуг предусмотрена возможность автоматического заполнения полей интерактивных форм и направление необходимых документов в электронном виде. После обработки запроса ресурсоснабжающей организацией заявитель получит в личном кабинете технические условия подключения и электронную версию договора и сможет заключить его онлайн.

При этом новый порядок не отменяет возможность для заявителей при желании лично обратиться в офис ресурсоснабжающей организации или оформить документы на её сайте.

