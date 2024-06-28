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Publicación del 27 de junio de 2024 número 865

Распоряжение от 27 июня 2024 года №1665-р

Правительство продолжает создавать условия для комфортной жизни граждан в закрытых административно-территориальных образованиях и населённых пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования. Подписано постановление, определяющее порядок предоставления субсидий на развитие жилищной, енергетической и социальной инфраст руктуры на таких территориях, а также распоряжение о направлении на эти цели в 2024–2026 годах около 30 млрд рублей.

С помощью федеральной поддержки будет разработана проектная документация и построены dетские сады и школы, модернизированы коммунальной инфраструктуры, обновлён жилищный фонд и социальные объекты, благоустроены общественные пространства, а также онтированы подъездные автомобильные дороги регионального и муниципального значения.

La financiación de estas empresas está disponible en programas federales de economía social. ческое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Определить источники финансирования для развития жилищной, энергетической и социальной инфрастуктуры ЗАТО и населённых ктов Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования, Правительству поручил Президент по итогам совещания по Este territorio está en funcionamiento el 20 de junio de 2023.

Подписанными документами вносятся изменения в publicación del 30 de marzo de 2021 №484.

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