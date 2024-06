Платное обучение в Вышке: критерии заключения договоров, доступные скидки и образовательный кредит

Source: MIL-OSI Russian Language News

Опубликованы критерии для заключения договоров при поступлении в бакалавриат и специалитет в 2024 году: для каждой образовательной программы (кроме тех, где предусмотрены творческие или профессиональные вступительные испытания) установлена сумма баллов, которую необходимо набрать за вступительные испытания и индивидуальные достижения для зачисления на коммерческой основе в НИУ ВШЭ (г. Москва). Рассказываем все о поступлении на платные места.

С 1 июля до 15 августа абитуриенты бакалавриата и специалитета могут заключить договоры на платное обучение на выбранные образовательные программы: на полностью платные и онлайн-программы — до 22 августа, а на очно-заочную программу — до 25 октября. Заключение договоров на программы с творческими и профессиональными вступительными испытаниями начнется не позднее 27 июля.

Заключение договора на платное обучение не исключает поступающего из конкурса на бюджетные места. Даже если абитуриент заключил договор и внес оплату за первое полугодие, но потом оказался зачисленным на бюджет, то ему достаточно расторгнуть договор, чтобы денежные средства были возвращены в полном объеме.

Поступление на платные места

Абитуриенты могут подавать сразу два заявления: на бюджетные и платные места. Так поступающий сможет попасть в НИУ ВШЭ на коммерческой основе, если не пройдет по конкурсу на бюджетное место. Также напоминаем, что по большинству образовательных программ заявления на платные места принимаются в те же сроки, что и на бюджетные – до 25 июля. Исключением являются только полностью платные, очно-заочная и онлайн-программы.

Для заключения договора об образовании абитуриенту необходимо:

подать заявление на платное обучение в НИУ ВШЭ в установленные сроки;

преодолеть минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию;

набрать за вступительные испытания и индивидуальные достижения сумму баллов не ниже установленной в качестве критерия заключения договоров по соответствующей образовательной программе.

Договор об образовании можно заключить теми же способами, что и подать документы (кроме использования почтовой связи): онлайн через личный кабинет абитуриента НИУ ВШЭ или суперсервис портала «Госуслуги» «Поступление в вуз онлайн», а также очно по адресу Приемной комиссии одного из кампусов.

Образовательный кредит

Абитуриенты, не имеющие возможности в полном объеме оплачивать обучение, могут взять кредит на образование с господдержкой. Главное его преимущество — льготный период кредитования. В процессе обучения и в течение девяти месяцев по окончании вуза выплачиваются только проценты, а основной долг можно выплатить в течение 15 лет после окончания обучения. Есть также возможность погасить долг досрочно.

При этом ставка по кредиту будет составлять всего 3% годовых, а остальные проценты профинансирует государство.

Кредит с господдержкой выдают следующие банки: Сбер, Т-Банк, Банк РНКБ и Алмазэргиэнбанк. Для его получения необходимо сначала подписать договор об образовании с НИУ ВШЭ, после чего оставить заявку на сайте одного из банков, обратиться в офис или приехать к сотруднику Сбера, работающему в Приемной комиссии. С собой необходимо взять паспорт, договор об образовании и счет на оплату. Последний шаг — подписать договор с банком.

Скидки на обучение

Абитуриенты бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ имеют право получить скидку на обучение в размере от 25% до 70%. Одно из самых распространенных оснований – результаты вступительных испытаний: чем больше сумма баллов за экзамены, тем она выше.

При недоборе определенного количества баллов до проходного балла на бюджетные места предусмотрен целый ряд скидок по различным основаниям.

Так, например, выпускники факультета довузовской подготовки и Лицея НИУ ВШЭ имеют право на скидку от 25 до 70% на весь период обучения. Лучшие в рейтинге выпускники факультета довузовской подготовки могут получить скидку 100% на первый год обучения.

По результатам участия в олимпиадах и конкурсах абитуриенты также получают скидку в зависимости от итогов: 25% — участники заключительного этапа, 50% — призеры и 70% — победители. К таким состязаниям относятся Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», Всероссийский конкурс игровых судебных процессов «Суд да дело», Национальная олимпиада по анализу данных DANO (Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по профилю «Анализ данных») и Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству.

Победителям командной олимпиады «Высшая проба» и Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» гарантируется скидка 50%, а призерам — 25% также на весь период обучения.

Оплата обучения и зачисление

Оплатить обучение необходимо за первое полугодие в размере 50% от стоимости первого года обучения. Для этого используется персональная квитанция, которая выдается при оформлении договора. Если абитуриент имеет право на скидку, то в квитанции уже будет указана стоимость с учетом скидки.

Срок оплаты договора — 3 рабочих дня с даты подписания. При заключении договора дистанционно необходимо внести оплату в течение 5 рабочих дней с даты размещения в личном кабинете сканированной копии договора, подписанного со стороны НИУ ВШЭ.

Последний день для оплаты (при любом способе подписания) — 15 августа, для полностью платных образовательных программ и онлайн-программ — 22 августа.

Для подтверждения совершенной оплаты абитуриент загружает скан-копию чека в личный кабинет. Если договор был заключен через портал «Госуслуги», то чек необходимо отправить на почту dogovor@hse.ru. Не позднее 30 августа происходит зачисление на платные места по очным программам и не позднее 31 октября — по очно-заочным.

Свой экземпляр договора абитуриент сможет получить уже в сентябре в учебном офисе образовательной программы. Если он понадобится ранее (для оформления кредита и в других случаях), то необходимо предупредить об этом при заключении договора.

Любые вопросы о поступлении на платные места можно задать Службе заключения договоров, прислав их на почту dogovor@hse.ru.

