НИУ ВШЭ первым из российских университетов разработал и утвердил Декларацию этических принципов использования ИИ

Высшая школа экономики стала первым университетом в России, утвердившим Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта. Документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта. Декларация была утверждена Ученым советом 26 июня. Декларация охватывает ряд ключевых принципов, направленных на этичное и ответственное использование ИИ. Приоритет человеческого общения: ИИ не должен заменять живое взаимодействие. Напротив, его использование должно способствовать укреплению межличностного общения и совместной работы. Информированное использование: руководство университета обязуется обучать сотрудников и студентов принципам работы ИИ и его возможностям. Это поможет не только эффективно применять ИИ, но и критически оценивать его решения. Академическая честность: использование ИИ как дополнения, а не замены естественного интеллекта, самостоятельность в выполнении работ являются основой академической честности. Это включает в себя проверку результатов ИИ на достоверность и соответствие этическим нормам. Прозрачность: сотрудники и студенты обязаны указывать, где и как использовался ИИ, особенно в научных и образовательных проектах. Это также касается программ, имитирующих человеческое общение. Конфиденциальность и защита интеллектуальных прав: ИИ должен обеспечивать защиту персональных данных и интеллектуальной собственности. Недопустимо вводить конфиденциальную информацию в ИИ-системы без соответствующего разрешения. Исключение предвзятости и дискриминации: ИИ может воспроизводить предвзятость и социальные стереотипы, заложенные в данные. Поэтому важно предотвращать дискриминацию по различным признакам. Справедливая доступность: все участники образовательного процесса должны иметь равный доступ к ИИ. Нельзя требовать использования технологий ИИ, которые влекут за собой значительные финансовые затраты, если это не обеспечено всем студентам и сотрудникам. Разумные ограничения: важно осознавать риски и последствия использования ИИ. Университет оставляет за собой право вводить ограничения на разработку и использование ИИ, если это необходимо для защиты интересов университета и его сообщества. Ответственное отношение к ИИ: все разработки и использование ИИ должны соответствовать законодательству и внутренним правилам университета. Отступление от принципов Декларации может быть рассмотрено как нарушение моральных норм университетского сообщества. В университете видят в искусственном интеллекте не просто технологию, но мощный инструмент, способный обогатить образовательный и научный процессы. Декларация подчеркивает, что использование ИИ должно быть осмысленным и критическим.

«Наша цель — не только обучать сотрудников и студентов работе с искусственным интеллектом, но и формировать у них критическое мышление и осознанное отношение к новым технологиям. Мы прошли через множество этапов обсуждения документа, поскольку вопрос ИИ без сомнения сложен и касается абсолютно всех — как текущих сотрудников и студентов, так и тех, кто будет к нам поступать», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

«Очевидно, что университет уже разделяет принципы, изложенные в декларации. Они охватывают все аспекты деятельности университета – аналитические, экспертные, образовательные, административные и другие. Важно отметить, что декларация предоставляет нам возможность для рефлексии на тему взаимодействия с ИИ, а также для самоанализа, на основе которых можно принимать решения в соответствии с принятым документом», — подчеркнула директор Центра поддержки цифрового обучения Института образования, ученый секретарь НИУ ВШЭ Мария Лытаева.

«Появление генеративного ИИ влияет на академическую деятельность университета не только с точки зрения технологий, но и сточки зрения этики. Университет, как интеллектуальную корпораци, формируют те принципы, на которых он стоит. С появлением новых процессов, которых раньше не существовало, возникает важная задача определения принципов и этики взаимодействия с ИИ. Мы надеемся, что документ принятый в НИУ ВШЭ, станет примером для высшего образования в Росси в целом», — сообщил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. В НИУ ВШЭ надеются, что этот шаг станет примером для других образовательных учреждений, в принятии похожих документов и положений. Разработка конкретных рекомендаций и методик для различных областей применения ИИ будет основываться на принципах, заложенных в Декларации, и будет обновляться в соответствии с развитием технологий.

