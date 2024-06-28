НИУ ВШЭ первым из российских университетов разработал и утвердил Декларацию этических принципов использования ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики стала первым университетом в России, утвердившим Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта. Документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта. Декларация была утверждена Ученым советом 26 июня.

Декларация охватывает ряд ключевых принципов, направленных на этичное и ответственное использование ИИ.

Приоритет человеческого общения: ИИ не должен заменять живое взаимодействие. Напротив, его использование должно способствовать укреплению межличностного общения и совместной работы.

Информированное использование: руководство университета обязуется обучать сотрудников и студентов принципам работы ИИ и его возможностям. Это поможет не только эффективно применять ИИ, но и критически оценивать его решения.

Академическая честность: использование ИИ как дополнения, а не замены естественного интеллекта, самостоятельность в выполнении работ являются основой академической честности. Это включает в себя проверку результатов ИИ на достоверность и соответствие этическим нормам.

Прозрачность: сотрудники и студенты обязаны указывать, где и как использовался ИИ, особенно в научных и образовательных проектах. Это также касается программ, имитирующих человеческое общение.

Конфиденциальность и защита интеллектуальных прав: ИИ должен обеспечивать защиту персональных данных и интеллектуальной собственности. Недопустимо вводить конфиденциальную информацию в ИИ-системы без соответствующего разрешения.

Исключение предвзятости и дискриминации: ИИ может воспроизводить предвзятость и социальные стереотипы, заложенные в данные. Поэтому важно предотвращать дискриминацию по различным признакам.

Справедливая доступность: все участники образовательного процесса должны иметь равный доступ к ИИ. Нельзя требовать использования технологий ИИ, которые влекут за собой значительные финансовые затраты, если это не обеспечено всем студентам и сотрудникам.

Разумные ограничения: важно осознавать риски и последствия использования ИИ. Университет оставляет за собой право вводить ограничения на разработку и использование ИИ, если это необходимо для защиты интересов университета и его сообщества.

Ответственное отношение к ИИ: все разработки и использование ИИ должны соответствовать законодательству и внутренним правилам университета. Отступление от принципов Декларации может быть рассмотрено как нарушение моральных норм университетского сообщества.

В университете видят в искусственном интеллекте не просто технологию, но мощный инструмент, способный обогатить образовательный и научный процессы. Декларация подчеркивает, что использование ИИ должно быть осмысленным и критическим.