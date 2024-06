Молодые ученые ГУУ пройдут стажировку в крупнейшем агрохолдинге России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Молодые ученые ГУУ успешно прошли конкурсный отбор на участие во флагманском образовательным проекте Благотворительного фонда «Система» «Лифт в будущее».

Аналитик центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий ГУУ Дмитрий Талдыкин и специалист Бизнес-инкубатора ГУУ Артем Подгорный в сентябре пройдут стажировку на передовом предприятии крупнейшего в России агрохолдинга «СТЕПЬ» в Краснодарском крае по направлению «механизация». Молодым специалистам предстоит погрузиться в реальные производственные процессы агрохолдинга, познакомиться с технологиями и цифровыми инструментами, которые сегодня активно внедряются в одной из самых важных и перспективных отраслей экономики нашей страны.

Главная цель стажировки — знакомство с отраслевой спецификой и передовыми технологиями в агропромышленном комплексе, развитие профессиональных навыков и компетенций. Также участники получают возможность попасть в кадровый резерв в области АПК.

«Я обладаю широкими знаниями в области проектирования мехатронных модулей, конструирования узлов робототехнических устройств и эксплуатации транспортно-технологических машин. Стажировка на флагманском предприятии агрохолдинга «СТЕПЬ» – это уникальная возможность изучить реальные производственные процессы, понять их специфику, получить практический опыт и обзавестись полезными контактами ведущих отраслевых экспертов. Все это позволит мне успешно продолжить свои научные исследования, учитывая запросы реального сектора экономики», – отметил Артем Подгорный.

АФК «Система» регулярно проводит конкурсы для молодых ученых с целью привлечения их к работе и проведению исследований на ведущих отраслевых предприятиях страны. Благотворительный фонд «Система» является социальным партнером крупнейших российских работодателей и помогает начинающим специалистам определить сферу профессиональных интересов, осознанно выбрать свой карьерный путь и предоставляет им возможность решать стратегические задачи в отраслях реального сектора экономики нашей страны.

