Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Строительные работы на участке Центральной кольцевой автодороги в Московской области – обходе деревни Малые Вязёмы Строительные работы на участке Центральной кольцевой автодороги в Московской области – обходе деревни Малые Вязёмы Строительные работы на участке Центральной кольцевой автодороги в Московской области – обходе деревни Малые Вязёмы Предыдущая новость Следующая новость Строительные работы на участке Центральной кольцевой автодороги в Московской области – обходе деревни Малые Вязёмы

На новом участке Центральной кольцевой автодороги в Московской области – обходе деревни Малые Вязёмы продолжаются активные строительные работы. Специалисты уже завершили монтаж пролёта путепровода через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД повысит его пропускную способность. Рассчитываем, что новый участок позволит устранить заторы между городами области. После запуска новой дороги время в пути в районе Можайского шоссе значительно сократится. На сегодняшний день строители завершили монтаж пролёта путепровода через ж/д пути Смоленской железной дороги. Конструкцию опустили на постоянные опоры, сейчас занимаются устройством плиты проезжей части и парапетным ограждением. В целом все строительные работы на обходе выполнены на 60%», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что продолжаются работы и на других искусственных сооружениях обхода. На 90% смонтирован на временных опорах самый протяжённый путепровод объекта – 498-метровая эстакада над Можайским шоссе.

«Специалисты также занимаются возведением рамповой части тоннеля, строительством путепровода через Ямскую улицу и моста через реку Большую Вязёмку. В процессе строительства и ливневая канализация протяжённостью около 4 км – на данный момент готово 2,5 км от общего объёма. Продолжается устройство дорожной одежды основного хода и съездов, уже уложено порядка 24 тыс. кв. м первого слоя асфальтобетонного покрытия из 88 тыс. кв. м. Всего на объекте круглосуточно трудятся около 300 человек и свыше 70 единиц техники», – отметил Вячеслав Петушенко.

Проект обхода деревни Малые Вязёмы реализуется благодаря решению Президента, при поддержке Правительства РФ. Завершить строительство планируется в конце 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI