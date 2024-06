Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В середине июня прошло заседание конкурсной кадровой комиссии по отбору иностранных преподавателей, принимаемых на должности научно-педагогических работников в СПбПУ. Несмотря на сложную международную обстановку, иностранных преподавателей, желающих работать в Политехническом университете, не становится меньше. В этом году, как и прежде, они будут работать во всех институтах СПбПУ. В основном, это высококвалифицированные специалисты из дружественных стран.

Так, в ИПМЭиТ на англоязычных программах будут преподавать профессора Прити Рават и Мукеш Кумар Баруа из Индии. Курсы «Экономика стран Азиатско-тихоокеанского региона» и «Корпоративное управление в странах Азиатско-тихоокеанского региона» будет читать доцент и предприниматель Ван Бин из Китая. В институте также будут работать профессор Мариам Восканян и доцент Мариам Момджян из Армении, доценты Артём Ефремов и Ольга Лаврова из Беларуси.

В Институте энергетики курсы «Физика ядерных реакторов» и «Теплогидравлика ядерных реакторов» на английском языке будет читать доцент Садеги Хашаяр из Ирана, а курсы «Кинетика ядерных реакторов» и «Парогенераторы АЭС» — доцент Газаи Сейед Хади из этой же страны.

В Институте электроники и телекоммуникаций будут работать профессора А. Саргсян, В. Аветисян, П. Аветисян, Э. Казарян из Армении, профессор А. Г. Смирнов из Беларуси и профессор И. Р. Бекбулатов из Узбекистана.

Профессор А. А. Симонян из Армении и профессор Ш. К. Жаркынбекова из Казахстана будут преподавать в Гуманитарном университете.

В рамках программы «Приоритет-2030» осуществляется поиск и привлечение из зарубежных стран талантливых молодых научно-педагогических работников до 39 лет. За пять лет их число в СПбПУ выросло в 3,5 раза. В университете большое внимание уделяется созданию благоприятной среды для привлечения к научно-педагогической деятельности талантливых иностранных выпускников аспирантуры и аспирантов старших курсов, стимулированию их профессионального роста в научной сфере. Выпускники аспирантуры и аспиранты Политеха в этом году также работают во всех институтах университета.

«Несмотря на все геополитические сложности, международное сотрудничество, академическая мобильность научно-педагогических работников успешно развивается, — отмечает начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк. — В университете работают не только высококвалифицированные специалисты из дружественных стран, талантливые выпускники аспирантуры, но и ведущие специалисты из государств, руководство которых в настоящее время придерживается недружественного курса по отношению к России. Практика показывает, что далеко не все в этих странах поддерживают такой курс».

