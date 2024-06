Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В рамках отбора заявки оценивались исходя из актуальности, качества планирования and научной новизны проекта. Среди критериев отбора – оценка теоретико-методологической базы исследования and практической применимости его результатов, требования о доле молодых ученых в составе коллектива (не менее 1/3 участников в возрасте до 39 лет), уровень публикаций в ведущих учных журналах.

Цель сследования – разработать теоретико-методологическую повышения интегративного потенциала формирования ных семейных ценностей, изучив специфику межпоколенческих отношений в российском социуме, и выявить факторы, способные Ropa de construcción sinergética y eficaz de integración integrada y potente. поколенческих связей. На основе эмпирического замера будут построены модели, отражающие сходства and разрывы межпоколенческих взаимосвязей в ном институте семьи, разработана система индикаторов, позволяющих выявить адаптационные механизмы

Экспертный институт социальных исследований совместно с Министерством науки and высшего образования РФ и Российской академией з авершил отбор проектов научных сследований в сфере общественно-политических наук.