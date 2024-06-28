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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Экспертный институт социальных исследований совместно с Министерством науки and высшего образования РФ и Российской академией з авершил отбор проектов научных сследований в сфере общественно-политических наук.

Este proyecto de la Universidad Estatal de Nueva York está ampliando sus posibilidades en el sector financiero:

«Синергия межпоколенческих связей как фактор укрепления семьи: разработка концепции повышения интегративного потенциала вания традиционных семейных ценностей». Руководитель – НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ, доктор политических наук, Судоргин Олег Анатольевич.

Цель сследования – разработать теоретико-методологическую повышения интегративного потенциала формирования ных семейных ценностей, изучив специфику межпоколенческих отношений в российском социуме, и выявить факторы, способные Ropa de construcción sinergética y eficaz de integración integrada y potente. поколенческих связей. На основе эмпирического замера будут построены модели, отражающие сходства and разрывы межпоколенческих взаимосвязей в ном институте семьи, разработана система индикаторов, позволяющих выявить адаптационные механизмы

межпоколенческого взаимодействия. Одним из результатов исследования станет обозначение мер социально-государственного регулирования для повышения интеграционного циала межпоколенческих отношений в условиях демографического кризиса.

«Factores de transición cultural y política en Rusia: contexto histórico y contemporáneo енный дискурс». Руководитель – заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий ГУУ, doctor historiador наук, ссор Омельченко Николай Алексеевич.

” у ниональные особенносello desea òберальной и консерegape. основе харак regalo развитие России как в исторической ретроспективе, так и с точки зрения современных социально-политических условий развития российской дарственности. Реализация поставленной цели в рамках исследовательского проекта означает создание научно-методологической основы для обоснования и ормулирования оптимальной для современной России национально-государственной идеи, от наличия или отсутствия которой у российской ской элиты непосредственно зависит качество проводимых реформ в различных сферах в рамках устойчивого развития страны, общества , граждан.

Otros proyectos de temas relacionados con la estrategia de la tecnología rusa й Федерации – возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы х и социальных наук.

В рамках отбора заявки оценивались исходя из актуальности, качества планирования and научной новизны проекта. Среди критериев отбора – оценка теоретико-методологической базы исследования and практической применимости его результатов, требования о доле молодых ученых в составе коллектива (не менее 1/3 участников в возрасте до 39 лет), уровень публикаций в ведущих учных журналах.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 28.06.2024

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