Дмитрий Чернышенко предложил посвятить тематический год Союзного государства молодым учёным

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в пленарном заседании XI Форума регионов Белоруссии и России. Форум проходит 27–28 июня в трёх городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке, в нём принимают участие представители 56 российских регионов и всех областей Республики Беларусь. Мероприятие организовано Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Пленарное заседание прошло под председательством Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой. Во встрече также принял участие Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак. С видеоприветствием к участникам форума обратились главы обеих стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В своём выступлении Дмитрий Чернышенко поблагодарил Совет Федерации и лично Валентину Матвиенко за особое внимание к научно-технологической, образовательной сфере и развитию интеллектуальной собственности. Помимо этого, зампред Правительства выразил признательность Председателю Совета Федерации РФ и Наталье Кочановой за предложение посвятить совместный российско-белорусский год науке и инновационному развитию. Также он выдвинул идею объединить следующий тематический год с молодёжной повесткой и объявить его Годом молодых учёных.

Ключевыми результатами совместной работы двух стран стали 2 стратегических документа: новое межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, а также Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года.

«Стратегия – базовый документ, который определяет основные направления научно-технологического развития Союзного государства и способствует повышению качества жизни в обеих странах. НИЦ “Курчатовский институт” и Национальная академия наук Беларуси совместно работают над планом реализации Стратегии, рассчитываем утвердить его до конца этого года. В этом году обновлена Стратегия НТР России, и на её основе Президентом Владимиром Путиным утверждены перечни приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоёмких технологий. Важно учитывать эти документы при реализации плана для консолидации общих усилий», – отметил вице-премьер.

«В этом году мы отмечаем знаковый юбилей – 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства. По историческим меркам четверть века – срок небольшой. Однако за это время мы достигли очень многого. Мы вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества во всех сферах без исключения. Реализуется целый комплекс многих совместных проектов, в том числе 28 союзных программ. Реализуются они все успешно. Мы существенно продвинулись в гармонизации нашего законодательства, сформировали чёткие правовые и организационные основы общего экономического пространства», – сказала Валентина Матвиенко.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в 80 субъектах России определены руководители по научно-технологическому развитию. В данный момент в 20 регионах в пилотном режиме разрабатываются региональные госпрограммы в сфере НТР. Вице-премьер предложил реализовать подобные инициативы в субъектах Белоруссии с целью выстраивания более плотного диалога между странами в данной области. Идею также поддержала Валентина Матвиенко.

Зампред Правительства рассказал, что в России создаётся единая исследовательская инфраструктура класса «мегасайенс», которая будет доступна учёным обоих государств. В качестве меры поддержки совместных научных исследований учёным Союзного государства предоставлен приоритетный доступ к российским уникальным научным установкам.

Кроме того, в прошлом году открылось представительство Курчатовского института в Беларуси, в котором будут работать 5 лабораторий, в том числе по генетике и микроэлектронике. Создаётся также сеть научно-образовательных лабораторий по изучению Второй мировой войны. С 2018 года ежегодно присуждается премия Союзного государства в области науки и техники. Для поощрения молодых исследователей организована работа над учреждением аналогичной премии для молодых учёных.

В сфере образования двух стран есть успешные решения.

«Беларусь и Россия имеют богатую историю дружеских и партнёрских отношений в сфере профессионального образования. Наши университеты и колледжи уже не одно десятилетие плодотворно сотрудничают, обмениваясь опытом. В прошлом году в России обучалось порядка 12 тысяч студентов из Беларуси. Один из успешных проектов – Белорусско-Российский университет, где обучается около 4 тысяч студентов. Также главами наших государств одобрено решение о запуске в сетевой форме Университета высоких технологий Союзного государства», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вузы России и Белоруссии работают над совместными проектами. В 2022 году запущена передовая инженерная школа Союзного государства, в которой сейчас обучается более 300 студентов.

В рамках программы «Приоритет-2030» создан Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ». Его участниками стали 10 белорусских и 2 российских вуза.

Вице-премьер выразил признательность белорусским коллегам за постоянную готовность к обсуждению сотрудничества и выстраиванию слаженной системы производственной кооперации. Результаты этой работы – интеграционные проекты, которые были в том числе представлены на международной выставке «Евразия – наш дом». Он также пригласил белорусскую сторону на международный форум технологического развития «Технопром», который пройдёт с 27 по 30 августа в Новосибирске.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко принял участие во встрече Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики нацсобрания Республики Беларусь Натальи Кочановой. Мероприятие состоялось с участием руководителей органов государственной власти регионов Белоруссии и субъектов России.

Российскую сторону представили губернатор Смоленской области Василий Анохин, исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.

«XI Форум регионов России и Беларуси взял новую высоту, взял новую планку. И по количеству участников форума, и по уровню обсуждаемых проблем и дискуссий, и по достигнутым результатам. Я имею в виду количество подписанных документов, объёмы инвестиции. Это говорит о востребованности этого формата. Я считаю, что межрегиональное сотрудничество – это каркас нашего Союзного государства. И чем успешнее будут развиваться прямые контакты между регионами, между людьми, тем крепче будет наш союз», – сказала Валентина Матвиенко.

Наталья Кочанова отметила, что сотрудничество России и Белоруссии развивается благодаря той политике, которую проводят президенты обеих стран.

«Наши президенты в прошлом году встречались 10 раз. Помимо этого, Беларусь в прошлом году посетили 38 делегаций под руководством глав регионов России, 36 – во главе с заместителями губернаторов, 29 – во главе с региональными министрами и их заместителем. Но такой же темп сотрудничества и в этом году. Поэтому спасибо вам большое, уважаемые руководители регионов, за такое тесное и плодотворное сотрудничество. В свою очередь было организовано 129 визитов белорусских делегаций в российские регионы, а наш Чрезвычайный и Полномочный посол провёл 84 встречи с руководством российских регионов», – рассказала Наталья Кочанова.

По итогам встречи был подписан ряд соглашений с участием российских и белорусских регионов и компаний в области торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

