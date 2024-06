Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили выпускников школ с праздником

Source: MIL-OSI Russian Language News

28–29 июня в российских школах проходят выпускные. С праздником выпускников поздравил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в эти дни из школ выпускается более 2 миллионов 300 тысяч девяти- и одиннадцатиклассников. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования.

«В этом году выпускников ждут более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей нашей страны. Совсем недавно Президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоёмких технологий. Они показывают, какие векторы будут наиболее важными для нашей страны в ближайшие годы, и помогут сориентировать выпускников выбрать действительно нужное направление», – подчеркнул зампред Правительства.

В число приоритетных направлений научно-технологического развития России вошли связанные с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью, образованием.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что востребованную рабочую специальность можно освоить по федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты колледжей – участников федпроекта проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.

Например, программа позволяет обучающимся развиваться в таких отраслях, как машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, лёгкая и топливно-энергетическая промышленность, химическая, атомная, фармацевтическая, электротехническая отрасли, информационные технологии и другие.

Вице-премьер также отметил широкие возможности, которые открыты для студентов вузов.

Например, выделяются стипендии Правительства России и целый ряд именных стипендий: стипендии имени А.А.Вознесенского для студентов-журналистов и литераторов, имени А.А.Собчака и В.А.Туманова – для юристов, Ю.Д.Маслюкова – в сфере оборонной промышленности и другие. По поручению Президента до 30 тыс. будут повышены президентские стипендии. Уже проведён первый конкурсный отбор на назначение новой стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов размером в 75 тыс. руб.

«Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня Правительство создаёт все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!» – пожелал Дмитрий Чернышенко.

Также к выпускникам школ обратился министр просвещения Сергей Кравцов:

«664 тысячи ребят сегодня окончили 11-й класс и попрощались со школой. Уверен, что у каждого из вас всё получится. Вы приобрели глубокие знания, на которые сможете опираться в дальнейшей учёбе и в жизни. Ваши педагоги сделали всё, чтобы каждый из вас был успешен, вложили в вас свою любовь, мудрость и опыт. Теперь дело за вами! Учитесь, творите, совершенствуйтесь! Никогда не сдавайтесь, развивайте свои способности, будьте целеустремлёнными и уверенно двигайтесь вперёд. Вам предстоит стать настоящими профессионалами, в ваших руках – будущее нашей страны!»

