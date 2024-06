В Политехе прошла первая международная конференция по трибологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

21–22 июня в Политехе прошла первая м еждународная научно-практическая конференция «Интеллектуальная трибология в машиностроении: BALT TRIBO 2024 , посвящённая 125-летию университета. Организатор — Международный научно-образовательный центр BaltTribo-Polytechnic Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ.

Главная цель конференции состояла в том, чтобы обеспечить возможность обучения молодых специалистов и аспирантов различным аспектам трибологии и усилить связь между научными разработками учёных и промышленностью.

На открытии участников приветствовал заместитель директора ИММиТ по образовательной деятельности Павел Ковалёв, он отметил, что конференция BALT TRIBO будет проводиться ежегодно.

В первый день конференции руководитель МНОЦ BaltTribo-Polytechnic Маргарита Скотникова рассказала об истории создания центра и перспективах его развития.

В течение двух дней участники обсудили ключевые задачи для машиностроительных предприятий: предиктивное компьютерное и физическое моделирование, диагностику и управление трением, износом, сроком службы машин, организацию и проведение испытаний, имитирующих реальные промышленные условия эксплуатации. Прозвучали 89 докладов по направлениям: «Триботехническое материаловедение и триботехнологии»; «Моделирование контактного взаимодействия в трибологии»; «Смазочные материалы и смазывание»; «Трибоиспытания и мониторинг трибосистем»; «Инженерия поверхности и трибология покрытий»; «Химотология» и «Нанотрибология». С докладами выступили представители научных школ России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Иордании, Ирана, Таджикистана и Китая.

В прениях коллеги интересовались вопросами импортозамещения смазочных материалов, разработки и использования новых датчиков для получения достоверных результатов испытаний, применения и ассортимента новых присадок для увеличения эксплуатационной надёжности и увеличения срока службы машин и оборудования, новыми компьютерными программами для моделирования процессов и обработки результатов измерения.

Во второй день конференции главный специалист компании «Сайнтифик» Юрий Могильников провёл мастер-класс по работе на новой, полностью автоматизированной модульной многофункциональной машине трения MFT-5000 производства Rtec-Instruments, Калифорния.

Также участники конференции познакомились с лабораториями научно-исследовательского корпуса Политеха, посетили Суперкомпьютерный центр.

В свободное время гости Петербурга побывали на обзорных экскурсиях по городу, посмотрели развод мостов.

