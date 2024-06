Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Лаборатория археографии и источниковедения (ЛабАИГИ) была создана в составе Научно-образовательного центра «Наследие» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Новая лаборатория работает под руководством признанного специалиста в области изучения древнерусской и старообрядческой литературы, доктора филологических наук Ольги Журавель.

— Лаборатория создана и для того, чтобы поддерживать очаг культурного просвещения. Популяризация истории письменности и древней книги – важная сторона нашей работы. Ежегодно наши археографы проводят сотни экскурсий, где знакомят студентов, сотрудников и гостей университета с тем, как создавалась книга в Древней Руси, какие открытия сделаны нашими учеными. И, конечно, это выставки, посвященные знаковым датам и событиям, – подобные мероприятия традиционно проводятся в Гуманитарном институте. Недавняя выставка, посвященная 300-летию образования Академии наук, вызвала большой интерес и самые положительные отзывы посетителей. И в этом направлении, и в научной работе мы будем продолжать тесное сотрудничество с нашими коллегами из Отдела редкой и рукописной книги ГПНТБ СО РАН, тем более что почти все они – выпускники НГУ, – рассказала руководитель Лаборатории археографии и источниковедения Ольга Журавель.

Важной предпосылкой для создания научно-исследовательской лаборатории стало наличие существенного научного задела и подготовленных квалифицированных кадров.

Археографические исследования были одним из значимых направлений научно-исследовательской работы в НГУ на протяжении многих десятилетий. Их инициатором в 1965 году стала доктор филологических наук, профессор Елена Ивановна Дергачева-Скоп. Она основала школу ученых-археографов, признанную мировым научным сообществом. С тех пор в рамках археографической работы собрано огромное количество уникальных старопечатных книг и славяно-русских рукописей XV–XIX вв.

— Сейчас идет работа в нескольких направлениях. Прежде всего, это подготовка к проведению научного семинара, его мы запланировали на 14 ноября этого года и надеемся, что соберутся наши коллеги из разных научных центров. Важно не прервать традицию – на протяжении многих лет наш университет был площадкой для научных конференций по проблемам изучения древнерусской и старообрядческой письменности. На этот раз мы хотим сосредоточиться на актуальных вопросах археографии. В следующем году будет более масштабная международная конференция, посвященная 60-летию начала археографических исследований в Сибирском научном центре. Тогда, в 1965 году началось то, что академик Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал «археографическим открытием Сибири», и первой провела экспедицию Елена Ивановна Дергачева-Скоп, — пояснила Ольга Журавель

К настоящему времени усилиями преподавателей и студентов собраны сотни уникальных книжных раритетов, которые нуждаются в научном изучении. У каждого сотрудника Лаборатории составлены научные планы, они работаем над подготовкой статей и в этом году намерены сосредоточиться на тематике, связанной с рукописями и старопечатными книгами, привезенными из экспедиций. Ведется подготовка к полевому сезону.

— У нас есть такое выражение — «древники». Так называют себя те, кто начинал свой профессиональный путь в научных семинарах специалистов по древнерусской литературе и книжности, это историки и филологи, которых объединяет общая основа: изучение древних рукописей и старопечатных книг. В Новосибирске это научные школы Елены Ивановны Дергачевой-Скоп, Николая Николаевича Покровского, Елены Константиновны Ромодановской. Моя первая экспедиция была в конце первого курса, а первые каникулы в университете я провела в рукописных отделах библиотек Москвы и Ленинграда. Быть «древником» – даже не профессия, а призвание, наши учителя посвящали ей всю свою жизнь, это были настоящие подвижники. Подготовка археографа – долгий процесс, тут требуются не только разносторонние знания в области языков, литературы, истории, палеографии, текстологии, но и практические навыки. А их можно получить, только работая с древней книгой – в экспедициях или архивах. Поэтому каждый год наши студенты отправляются на практику в экспедиции – кто-то к носителям традиционной культуры, к старообрядцам, кто-то в музеи и библиотеки, где хранятся неописанные рукописи, — рассказала Ольга Журавель.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI