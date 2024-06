В корпусе поточных аудиторий кампуса мирового уровня НГУ стартовала чистовая отделка помещений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В корпусе поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня НГУ, строящегося по решению Президента РФ, в рамках национального проекта «Наука и университеты», вышли на стадию чистовой отделки помещений. В аудиториях монтируются потолки, выполняется укладка керамической плитки на стенах, монтируется оборудование и сантехника в местах общего пользования. Для отделки используются материалы преимущественно российского производства. Строительная готовность объекта составляет 53%. Площадь корпуса поточных аудиторий — 16,4 тыс. кв.м, помещения позволят вместить до 1700 студентов. В корпусе, помимо аудиторий, будет располагаться многофункциональное пространство с научной библиотекой и студенческий проектный центр.

— Строящийся кампус НГУ можно смело называть кампусом Академгородка. Он позволит создать современную инфраструктуру для образовательной и научно-исследовательской деятельности. В число объектов строящегося кампуса входят учебный корпус СУНЦ НГУ и досуговый центр СУНЦ НГУ, корпус поточных аудиторий с многофункциональным пространством и современной научной библиотекой, общежития, комнаты, оснащенные современной мебелью и техникой, учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ, а также научно-исследовательский центр в НГУ, в которых будут проводиться исследования по передовым направлениям. Таким образом, создание кампуса укрепит позиции Новосибирска как ведущего образовательного и научно-исследовательского центра страны, — прокомментировал вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В рамках обеспечения транспортной доступности кампуса в 2024 году планируется благоустройство автомобильной дороги по улице Пирогова, ремонт автомобильной дороги по улице Ильича, а также выполнение проектных работ по комплексному ремонту автомобильных дорог по проспектам Академика Коптюга и Университетскому.

— В соответствии с поручением Министра науки и высшего образования Российской Федерации Фалькова В.Н., данного в ходе рабочего совещания по вопросу реализации проектов по созданию кампусов мирового уровня, об обеспечении кампуса мирового уровня НГУ транспортной инфраструктурой, соответствующей современным стандартам, в настоящее время осуществляется благоустройство автомобильной дороги по улице Пирогова. Проектом предусмотрено в том числе восстановление/замена бортовых дорожных камней, ремонт тротуаров, восстановление газонов, создание велодорожки. Вместе с тем, развитие транспортной инфраструктуры в части строительства автомобильной дороги от остановочной платформы «Университетская» и транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект» до пересечения улиц Жемчужная и Университетский проспект, а также обустройства транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект» позволит студентам и научно-преподавательскому составу НГУ, сотрудникам научных институтов, а также жителям города и области беспрепятственно, безопасно, и в возможно короткие сроки, добираться из Новосибирска и близлежащих населенных пунктов до университета и обратно, — подчеркнула заместитель Губернатора.

Внутренние отделочные работы идут полным ходом. Так, штукатурные работы по всему зданию уже выполнены на 100%. По мере завершения монтажа внутренних слаботочных инженерных сетей на этажах стартуют работы по чистовой отделке. Так, на цокольном и 1-3-х этажах выполнен основной объем по черновой отделке потолков и коридоров и приступили к облицовке стен керамической плиткой. Также строители ведут работы по укладке тротуарной плитки, по обеспечению электроснабжения и функционирования подземных сооружений ливневой канализации. Кроме того, ведутся работы по сопряжению главного входа с улицей Пирогова. Конструкции наземного перехода между корпусом поточных аудиторий и учебным корпусом уже установлены. Работы по обустройству входа, который соединит существующий учебный корпус и новый корпус поточных аудиторий, планируется начать в середине июля.

— Кампус мирового уровня является важной составляющей стратегии развития исследовательской политики университета. Кампус — это не просто новые площади, они будут наполнены новым смыслом. На базе современной инфраструктуры мы будем развивать перспективные направления, по которым в университете есть уже солидный научно-технический задел. Они позволяют решать ряд важных задач не только на уровне вуза, но региона и страны. Среди них — космическое приборостроение, новые функциональные материалы, платформенные программные решения в нефтегазовой сфере, фотоника и сенсорика, биотехнологии и биомедицинские исследования, синхротрон-нейтронные исследования, передовые области прикладной математики (искусственные интеллект и обработка больших данных), из образовательных продуктов — раннее вхождение в науку и предпринимательское образование, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Параллельно возводятся другие объекты второй очереди — учебно-научный центр Института медицины НГУ (стройготовность — 16,1%) и научно-исследовательский центр НГУ (стройготовность — 12,8%). Генеральным подрядчиком по строительству объектов второй очереди является ООО «МОНОТЕК СТРОЙ».

