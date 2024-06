В Военном технополисе «Эра» обсудили применение инновационных решений в экипировке, вооружении и технике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Под руководством Дениса Мантурова в Военном инновационном технополисе (ВИТ) «Эра» прошла стратегическая сессия

В Военном инновационном технополисе (ВИТ) «Эра» прошла стратегическая сессия под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе стратегической сессии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учётом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции. Денис Мантуров отметил важность организованного на площадке ВИТ «Эра» формата взаимодействия между всеми участниками, задействованными в производстве продукции ОПК.

«Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники – всё это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями», – отметил Денис Мантуров.

На площадке ВИТ «Эра» была представлена обширная экспозиция роботизированных комплексов, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, средств их обнаружения и противодействия, комплексов ретрансляции связи и автоматизированные системы управления. Также демонстрировались ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения. Так, в состав ряда образцов такой экипировки включена новая (шестая) система робототехнического обеспечения (беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, экзоскелеты активного и пассивного классов). Она позволяет военнослужащему эффективно интегрироваться в единую цифровую платформу взаимодействия подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации. Кроме того, новые виды экипировки могут обладать элементами с применением искусственного интеллекта.

«Минобороны России совместно с ВПК, Правительством России и Народным фронтом продолжает важную на сегодняшний день работу по поиску инновационных решений для обеспечения технологического суверенитета при создании боевой экипировки, вооружения, комплексов беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы», – сказал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В рамках экспозиции также были широко представлены различные комплектующие отечественного производства для сборки дронов и готовые БПЛА, обладающие высокими результатами по достигнутым функциональным характеристикам. В одном ряду с зарекомендовавшей себя в ходе проведения СВО линейкой FPV-дронов представлены модернизированные и новые образцы с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

После практической апробации образцы будут направлены в зону проведения СВО.

Важно, что вместе с продукцией крупных промышленных предприятий в технополисе представили изделия, созданные представителями «народного ВПК». Перспективные образцы были доработаны специалистами технополиса, что позволило улучшить заявленные характеристики и повысить эффективность их применения в зоне проведения СВО. Отметим, что Военный инновационный технополис «Эра» является «единым окном» передовых идей и прорывных технологий, в том числе для «народного ВПК».

«В целом у предприятий, в том числе у малых и средних компаний, есть и заделы, и компетенции, и настрой решать непростые технологические задачи. Обязательно нужно продолжать оказывать им в этом максимальное содействие. Отдельно хотел бы сказать, что в текущем месяце указом Президента утверждены приоритетные направления научно-технологического развития. А также перечень важнейших наукоёмких технологий. Это должно быть ориентиром нашей работы. Особенно в части развития и использования для решения боевых задач технологий робототехники, искусственного интеллекта, технического зрения, микроэлектроники и фотоники. Здесь важно правильно выстроить канал доведения результатов фундаментальной науки до их прикладного внедрения», – подчеркнул Денис Мантуров.

«В ходе проведения мероприятий стратегической сессии хорошей традицией стало проведение выставки различных комплексов, в том числе РЭБ и БПЛА. Важно отметить, что эта выставка растёт и на ней появляются новые предприятия и организации. Значит, есть развитие», – отметил заместитель главы российского военного ведомства.

