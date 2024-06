Аспирант ГУУ принял участие во Всероссийском совещании по проблемам управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Аспирант ГУУ принял участие в XIV Всероссийском совещании по проблемам управления, приуроченном к 85-летнему юбилею Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, которое прошло с 17 по 20 июня.

Масштабный форум был посвящен самым разнообразным аспектам теории управления: интеллектуальным системам и информационным технологиям, управлению в промышленности и логистике, системному анализу в задачах управления, проблемам образования в области управления.

В Совещании приняли участие представители более чем 300 научных и научно-образовательных учреждений России, а также ученые из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Китая, Кыргызстана, Мексики и Франции. За четыре дня на пленарных и секционных заседаниях было сделано 884 доклада.

Аспирант ГУУ Дмитрий Рогов, обучающийся по специальности «Машиностроение», принял участие в работе секции «Управление транспортно-логистическими системами». Исследование Дмитрия посвящено проекту экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, которая должна стать драйвером развития стран Союза с учетом смещения центров экономической активности в сторону Китая, Индии, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Тематика и методы исследования, изложенные в докладе, вызвали оживленную дискуссию участников.

Модератор секции, член-корреспондент РАН Вячеслав Приходько отметил новизну методологии и подходов, которые были применены при проведении исследования, и пожелал нашему аспиранту успехов в развитии актуальной научной тематики.

