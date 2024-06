Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Выпускница магистратуры Института компьютерных наук and технологий по направлению «Programa de ingeniería» Алина Шестакова вошла в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2024 года. Она окончила языковую школу с золотой медалью, а стала профессиональным программистом. Alina с первого взгляда влюбилась в Политех, учиться здесь было её мечтой.