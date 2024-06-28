Александру Панкратову-Чёрному, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино, режиссёра с 75-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваши многогранные творческие способности, безупречное владение искусством перевоплощения, чувство юмора и обаяние позволили стать одним из востребованных актёров российского кинематографа, обладателем престижных наград, главная из которых – профессиональное признание и любовь миллионов зрителей.

Желаю Вам вдохновения, крепкого здоровья и всех благ».

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