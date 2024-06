28 и 29 июня на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с проведением московского выпускного в Парке Горького и выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце 28 и 29 июня на нескольких улицах столицы временно ограничат движение транспорта.

Так, автомобилисты не смогут проехать с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня по всей улице Ильинке и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Кроме того, движение будет перекрыто с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на съезде с улицы Крымский Вал в проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения).

Кроме того, 28 июня с 15:00 до 19:30 будет недоступна одна крайняя правая полоса на Моховой улице. Движение также перекроют с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на внешней стороне Садового кольца от Крымской эстакады до дома 9, строения 1 на улице Крымский Вал. Помимо этого, нельзя будет проехать в боковом проезде внешней стороны Садового кольца на улице Крымский Вал от дома 9, строения 1 до дома 9, строения 57.

На некоторых участках, где будет ограничено движение транспорта, нельзя будет припарковаться. Горожан просят заранее планировать маршрут.

Подробнее о перекрытиях движения транспорта можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI