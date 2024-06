27.06.2024 Minister Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy

Minister Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy27.06.2024 Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub instytucji, które w sposób widoczny i rzeczywisty przyczyniły się do wprowadzenia, umocnienia lub ochrony demokracji i wolności obywatelskich na świecie.

Source: Government of Poland in Polish