Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Доминго Гарсия Фото из личного архива

Президент и основатель CCLAR (Латиноамериканской торговой палаты в Российской Федерации) мексиканец Доминго Гарсия в этом году завершил обучение в НИУ ВШЭ на магистерской программе «Международный менеджмент». Но уезжать на родину не планирует, а хочет жить в Москве, развивать свою организацию, привлекать новых партнеров — и создать семью с русской девушкой. В интервью «Вышке.Главное» он рассказал, почему решил переехать в РФ и поступить в Высшую школу экономики. Как я выбрал Россию и НИУ ВШЭ Прежде чем переехать жить в Россию, я приезжал сюда три раза как турист. И каждый раз я все больше и больше любил эту страну. Меня очаровали ее культура и история, а также традиционные ценности, которые соответствуют моим. В западных странах такие традиционные ценности теряют значение в обществе. Эти факторы, а также получение магистерской степени в моей профессиональной карьере сподвигли меня принять это решение.

Я исследовал онлайн лучшие магистерские программы в России для иностранных студентов, и программы НИУ ВШЭ выделялись среди них, поэтому я решил учиться здесь. Мне понравилась моя программа, и у меня была возможность встретить людей со всего мира. Теперь у меня есть друзья из Сирии, Перу и, конечно, России. В целом процесс обучения не был сложным, самая трудоемкая часть программы оказалась связана с выполнением дипломного проекта. Языковой барьер был довольно сильным, хотя преподавание на моей программе велось на английском языке. Но в Мексике в течение трех лет я изучал русский язык онлайн, и это мне очень помогло и в университете, и вообще в России. Мой уровень языка значительно улучшился, когда я переехал и начал говорить на русском ежедневно.

О Латиноамериканской торговой палате в Российской Федерации Латиноамериканская торговая палата в РФ (CCLAR) — это независимая некоммерческая организация, которая способствует двусторонней торговле и инвестициям между латиноамериканскими странами и РФ. Я пришел к идее ее создания из-за глобальной ситуации, когда некоторые страны решили не вести торговлю с Россией, но другие государства, как, например, латиноамериканские, открыли свои двери для России и теперь считаются дружественными странами. Кроме того, в РФ нет торгово-промышленной палаты ни одной латиноамериканской страны, а необходимость в таких организациях есть. Задача CCLAR — облегчить коммерческий обмен между латиноамериканскими странами и Россией, способствуя экспорту и импорту товаров и услуг. А также мы помогаем укрепить коммерческие и дипломатические отношения, способствуя сотрудничеству в различных областях. О планах на будущее Мое будущее здесь, в России. Я женюсь на прекрасной русской девушке и буду продолжать развивать Торговую палату, привлекая новых партнеров. Хочу получить гражданство РФ, так как люблю эту страну и у меня русская душа.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI