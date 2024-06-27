Финансовые новости: 27.06.2024, 10-08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары BYN/RUB.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

27.06.2024 10:08

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 27.06.2024, 10-08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 21.6475 руб. в режиме с расчетами TOD) и диапазона оценки рыночных рисков (до 20.2845 руб., эквивалентно ставке 26.02%) валютной пары BYN/RUB.

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