Финансовые новости: Тестирование функционала новой версии API Gateway apim.moex.com

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи WEB API сервисов группы Московская Биржа,

13-го июля 2024 года планируются работы по обновлению API Gateway Московской Биржи, apim.moex.com, на новую версию.

С 10 июня новая версия доступна на тестовом контуре API Gateway play-apim.beta.moex.com.

Просьба проверить работу взаимодействия с сервисами WEB API, к которым вы обращаетесь через apim.moex.com/, посредством проведения регрессионного тестирования на play-apim.beta.moex.com/.

В самих сервисах и в их работе какие-либо изменения отсутствуют, процесс работы с сервисами не изменяется.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI