Финансовые новости: МФО адаптируются к регуляторным изменениям: итоги I квартала 2024 года

Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за I квартал на 7% на фоне повышенного потребительского спроса. В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017 года.

Компании постепенно адаптируются к регуляторным ограничениям. Доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на III квартал 2024 года до 20 и 10%. Региональный анализ рынка микрофинансирования показывает, что наибольший объем займов выдается в регионах с низкой доступностью банковских услуг и густонаселенных регионах. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2024 года. Фото на превью: BABAROGA / Shutterstock / Fotodom

