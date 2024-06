Учёные обсудили состояние термоядерных исследований в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Есть в Выборгском районе Ленинградской области посёлок Озерки, а в нём есть база отдыха Окунёвая, которая расположена на берегу одноимённой бухты Финского залива. В этом уютном месте Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры (НИИЭФА) им. Д. В. Ефремова ежегодно проводит совещание по инженерным и прикладным вопросам физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза (УТС).

Этим летом оно проходило уже в 44-й раз и растянулось на три дня — так велико было количество желающих выступить с докладами. Кроме сотрудников НИИЭФА, в совещании участвовали представители ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН и СПбПУ, руководители российской программы по УТС из ГК «Росатом», проектного центра ИТЭР, ТРИНИТИ, НИЦ «Курчатовский институт», МИФИ, МГТУ им Баумана, ИЯФ им. Будкера из Новосибирска, ИПФ РАН из Нижнего Новгорода и др.

От ФизМеха СПбПУ в совещании участвовали преподаватели Высшей школы фундаментальных физических исследований и научно-исследовательской лаборатории управляемого термоядерного синтеза профессор В. Ю. Сергеев (заведующий НИЛ УТС), доценты В. Г. Капралов и И. Ю. Сениченков. От ФТИ им. А. Ф. Иоффе участвовали главный научный сотрудник С. В. Лебедев (председатель ГЭК Политеха по профилю «Физика космических и плазменных процессов» направления «Физика») и заместитель руководителя уникальной научной установки «Глобус-М2», сферического токамака в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, ведущий научный сотрудник В. Б. Минаев.

Основной темой совещания было обсуждение состояния дел и планов по термоядерным исследованиям в России. Прежде всего рассматривался проект создания новой российской установки ТРТ (токамак реакторный технологический). Установку планируется построить на площадке ТРИНИТИ в Троицке, в Новой Москве, на месте существующего токамака Т-11. Эта установка станет прототипом термоядерного источника нейтронов (ТИН), разрабатываемого в рамках российской программы по УТС. ТИН нужен как генератор нейтронов в гибридных установках синтез-деления и стендах испытаний новых материалов для работы в больших потоках 14 МэВ нейтронов, образующихся при синтезе ядер дейтерия и трития.

От СПбПУ с докладами выступили В. Ю. Сергеев и В. Г. Капралов. Профессор Сергеев предложил новый вариант дивертора, который может работать в больших нейтронных потоках. Доцент Капралов и ведущий научный сотрудник НИИЭФА Д. А. Карпов представили совместный доклад по организации топливного цикла ТРТ, в котором будут замещаться сгорающие в результате термоядерной реакции синтеза дейтерий и тритий.

Отдельное внимание участники совещания уделили кадровому обеспечению программы, отметив, что Политех — один из лидеров подготовки выпускников многих направлений, требующихся в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.

