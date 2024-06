Суворовец Андрей Кузьмин с 300 баллами за ЕГЭ подал заявление в Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 300 баллов, в России было всего 17. Сколько будет в 2024 году, ещё неизвестно, но одно ясно — первый 300-балльник в Петербурге, выпускник Суворовского училища Андрей Кузьмин уже подал заявление на поступление в Политех.

Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской лично вручил своему юному тёзке сертификат на гарантированное зачисление в университет.

Мы счастливы, когда получать высшее образование к нам приходят такие талантливые молодые люди, будущие генеральные конструкторы, директора заводов. Это даёт серьёзную надежду, что наша страна займёт ведущую роль в экономике мира , — отметил Андрей Рудской.

С блестящим окончанием училища Андрея также поздравил председатель комитета Государственной Думы России по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Образование — важнейший способ достижения технологического лидерства. Задача законодателей — создать такие условия, чтобы студенты получали фундаментальное практикоориентированное образование, которое было бы востребовано в жизни , — подчеркнул депутат.

Из многообразия предлагаемых Политехом направлений для обучения Андрею приглянулись два — «Прикладная математика и информатика» в ФизМехе и «Математика и компьютерные науки» и Институте компьютерных наук и кибербезопасности. До конца июля у него есть время подумать и остановиться на каком-то одном из них.

«Хочу связать свою жизнь с математикой, — поделился Андрей. — Она мне больше нравится, чем просто программирование и информатика».

Мама Андрея Марина Викторовна рассказала, что в подготовке сына к ЕГЭ очень помогли олимпиады, в которых он активно участвовал. Это была хорошая тренировка стрессоустойчивости.

«Хочу поблагодарить преподавателей Суворовского училища, они очень много занимались с ребятами, — добавила Марина Викторовна. — У сына технический склад ума, и 100 баллов по русскому — это, в основном, заслуга его учительницы».

В отличие от «гражданских» ребят, у суворовцев нет репетиторов, но преподаватели училища всегда готовы позаниматься с ними дополнительно по вечерам.

По словам Андрея, учителя физики и математики ожидали от него высоких баллов за ЕГЭ, а вот учительница русского языка была приятно удивлена.

«Русский был самым сложным, — признался Андрей. — Но и в целом я на такой результат не рассчитывал, хотя старался и много учился с девятого класса».

На обычный распорядок дня подготовка к ЕГЭ не сильно повлияла. Но ночам не зубрили, хотя теоретически это было возможно, но Андрей никому не советует так делать. Сон полезен для организма , — говорит он. Единственное, чем пришлось пожертвовать, так это спортивным ориентированием. А сама обстановка военного училища действовала успокаивающе, потому что рядом всегда были товарищи, это помогало справиться с волнением.

Кстати, старший брат Андрея Никита тоже окончил Суворовское училище с золотой медалью и выбрал военную профессию, как и родители. А вот Андрей будет первым гражданским в семье.

