Стать волонтером, поддержать фонды и НКО, организовать сбор: какие возможности для благотворительности предлагает Москва

Москва объединяет добрых и неравнодушных людей. Каждый горожанин может помогать тем, кто в этом нуждается: тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию взрослым, а также бездомным животным. В городе созданы все условия для того, чтобы жители могли участвовать в благотворительности, при этом сотрудничали с надежными и добросовестными некоммерческими организациями (НКО) и фондами, оказывали волонтерскую поддержку именно тем, кто в ней нуждается.

Сейчас почти 70 процентов москвичей принимают участие в благотворительной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного столичным проектом «Город неравнодушных» и Высшей школой экономики.

Выбрать благотворительную программу и сделать пожертвование

Один из самых простых способов помогать тем, кому это необходимо, — направить пожертвование в поддержку проверенных благотворительных организаций. Легко, быстро и безопасно это можно сделать с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Сейчас в проекте представлено 90 проверенных НКО, которые числятся в реестре благотворительных организаций Москвы и отчитываются о проделанной работе. На главной странице сервиса собраны благотворительные программы всех подключенных НКО. Чтобы узнать больше о каждой из них, достаточно нажать на карточку организации. Здесь можно познакомиться с ее программой, целями деятельности, почитать историю создания, а также изучить отчеты об использовании собранных средств. Для удобства пользователей все организации в сервисе представлены в соответствующих категориях в зависимости от их программы поддержки, среди которых «Детям», «Пожилым», «Животным» и другие. Горожане могут одним платежом поддержать подопечных одной, нескольких или сразу всех программ понравившейся категории. В последнем случае сумма пожертвования распределится поровну между всеми НКО выбранного раздела.

Кроме того, в сервисе можно настроить регулярную поддержку организаций. Для этого после первого перевода необходимо нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице. Она появится сразу после перечисления денежных средств. Затем пользователь выбирает периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. В любой момент подписку можно отключить или изменить размер пожертвования. Ежемесячная поддержка некоммерческих организаций позволяет им оказывать помощь большему числу подопечных, организовывать долгосрочные программы, вести важные социальные проекты.

Еще горожане могут создать собственный благотворительный сбор в пользу подопечных некоммерческих организаций. Такой формат дает возможность объединиться с друзьями и близкими, чтобы подарить заботу и радость еще большему числу нуждающихся. В сервисе есть шесть постоянных поводов, они связаны с различными событиями в жизни человека: свадьбой, днем рождения, повышением на работе, рождением ребенка, переездом. Объединиться предлагается и без особой причины. Кроме того, к значимым датам и праздникам в сервисе появляются сезонные поводы, доступные в течение ограниченного периода времени. Каждое пожертвование в рамках сбора направляется напрямую в адрес благотворительных организаций выбранной категории и поровну распределяется между ними. Такая коллективная поддержка позволяет обратить внимание на важные социальные вопросы, повысить осведомленность и вовлеченность горожан.

С помощью благотворительного сервиса на mos.ru уже более 100 тысяч москвичей сделали свой вклад в добрые дела. Общая сумма пожертвований превысила 135 миллионов рублей. Еженедельно в адрес представленных в сервисе благотворительных организаций поступает более миллиона рублей. Средний размер пожертвования в благотворительном сервисе mos.ru составляет 350 рублей. Жители Москвы помогают тяжелобольным детям, многодетным семьям, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим.

Создание, работу и функциональное развитие благотворительного сервиса на портале mos.ru курируют столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Поддержать столичных благотворителей и посетить фестиваль

Московские благотворительные фонды и некоммерческие организации оказывают разную помощь тем, кому она требуется. Москвичи могут поддерживать столичные НКО пожертвованиями или совершать для них безвозмездно полезные дела.

Желающие помогать тяжелобольным детям из малообеспеченных семей могут выбрать фонд «Помоги ребенку.ру». Пожертвования направляются на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с различными патологиями развития и заболеваниями, требующими срочной или длительной терапии. Еще деньги идут на покупку специального медицинского оборудования и дорогостоящих лекарственных препаратов.

Благотворительный фонд «Ты ему нужен» помогает детям-сиротам с особенностями здоровья и детям из приемных семей. Средства благотворителей тратятся на реабилитацию, услуги няни-сиделки и съемку видеоанкет для поиска приемных родителей детям. К тому же фонд приобретает коляски, вертикализаторы и другие вспомогательные устройства для детей-сирот с двигательными нарушениями.

Поддержка очень важна людям старшего поколения. Благотворительный фонд «Старость в радость» оказывает разнообразную помощь москвичам «серебряного» возраста, в том числе медицинскую, психологическую, финансовую, бытовую. На пожертвования благотворителей организация покупает медикаменты, медицинское оборудование, а также проводит лечебные процедуры и многое другое. Благодаря этой помощи физическое и психологическое состояние у пожилых людей улучшается, поэтому они могут заниматься любимыми делами и общаться друг с другом.

А те, кому небезразлична судьба бездомных животных, могут направить пожертвования в благотворительный фонд «Ника». В их приютах находятся около тысячи животных. Деньги неравнодушных горожан пойдут на строительство вольеров, питание и лечение.

Деятельность благотворительного фонда «Дарящие надежду» направлена на оказание медицинской помощи больным или пострадавшим в результате несчастного случая бездомным животным. Пожертвования москвичей идут на оплату ветеринарных услуг в клиниках, с которыми фонд сотрудничает на постоянной основе. Организация нуждается в помощи волонтеров для того, чтобы обустраивать приюты, гулять с собаками.

Помимо работы над собственными программами, благотворительные организации столицы часто объединяют усилия и принимают участие в городских фестивалях и ярмарках. Например, 6 и 7 июля в саду имени Баумана пройдет фестиваль «Город неравнодушных». Гости смогут приобрести сувениры, сумки, игрушки и другие товары фондов на благотворительном маркете. Еще им предложат поучаствовать в различных творческих мастер-классах, организованных НКО. Кроме того, посетители смогут сделать яркие фотографии и принять участие в развлекательной программе. Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных городских фондов.

Некоммерческие организации регулярно проводят собственные мероприятия. Среди них — выставки-пристройства, на которых обитатели московских приютов для животных находят новый дом и любящих хозяев.

Добровольная помощь и покупка подарка на социальном маркетплейсе

Поддержать добрые начинания можно не только деньгами. Тех, у кого есть свободное время, приглашают присоединиться к столичному волонтерскому движению. В последнее время участие в добровольчестве становится все более популярным у москвичей. Сейчас в столице более 1,27 миллиона человек заняты в волонтерской деятельности.

Существует множество разновидностей добровольчества. Каждый неравнодушный горожанин может найти себе дело по душе и по силам. Например, погулять с собаками в приюте, развезти горячие обеды пожилым людям, устроить праздник в детском хосписе или помочь фонду с бухгалтерией. Такую помощь могут оказывать люди всех возрастов: от школьников до пенсионеров. О том, как стать волонтером в Москве, можно узнать в инструкции на портале mos.ru.

Один из самых популярных видов добровольчества в столице — зооволонтерство. В городе уже более 15 тысяч человек, готовых безвозмездно помогать животным. Зооволонтеры организуют сборы корма, медикаментов и аксессуаров, приезжают погулять с собаками и поиграть с кошками. Еще добровольцы чистят вольеры, отвозят животных в ветклиники и помогают четвероногим найти новый дом. Заботиться о животных вместе с командой волонтеров Москвы могут горожане в возрасте от 14 лет. Присоединиться к сообществу можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Кроме того, каждый может посетить городской приют для животных. Выезды организует ресурсный центр «Мосволонтер». Они проходят каждый месяц в выходные дни. Во время визита волонтеры гуляют с питомцами, играют и таким образом помогают животным социализироваться. Умение взаимодействовать с человеком увеличивает шансы собак и кошек обрести дом. Горожане могут убрать или покрасить клетки для животных, рассортировать корм. Выбрать удобную дату выезда и записаться можно в разделе «События» на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Регистрация открывается примерно за неделю до выезда. Так, 6 июля предлагается посетить приюты для животных «Биозона» и «Хаски Хэлп». Тем, кто подаст заявку на участие в мероприятиях, нужно обратить внимание: для волонтеров младше 16 лет потребуется сопровождение одного из родителей, а для волонтеров в возрасте от 16 до 18 лет нужно предоставить письменное разрешение одного из родителей.

Еще москвичи могут передать нуждающимся вещи и продукты. С 2022 года в столице действует акция «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи жителям новых территорий. Сейчас в городе открыто 13 штабов. Режим работы и адрес можно узнать на странице специального проекта на портале mos.ru.

В качестве гуманитарной помощи здесь принимают продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Для детей можно оставить игрушки, книги, канцелярские товары. С начала акции «Москва помогает» жители и волонтеры собрали свыше 3,8 миллиона единиц различных товаров. В пунктах приема помогают добровольцы. Они принимают у москвичей товары, проверяют сроки годности и целостность упаковки, сортируют их по категориям, ведут учет и готовят к транспортировке. Присоединиться к волонтерскому корпусу акции «Москва помогает» может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте «Мосволонтера».

В начале июня на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открыли 25 «Домиков добра». В них тоже принимают гуманитарную помощь. Найти домики легко по вывескам «Москва помогает». Для детей, проживающих на новых территориях России, можно передать игрушки, книги, настольные игры, школьные принадлежности, кондитерские изделия длительного хранения. Для участников специальной военной операции примут подарочные косметические наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Все вещи должны быть с действительным сроком годности и новыми. Павильоны работают с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 21:00.

Помимо этого, москвичи могут направить на благотворительность баллы, заработанные за участие в городских проектах «Активный гражданин», «Город заданий», «Город идей», «Электронный дом». Сделать это можно на сайте программы «Миллион призов». Партнерами проекта являются более 120 благотворительных фондов. Они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, тяжелобольным детям и взрослым, бездомным животным. С июля 2020 года, с момента появления такой опции, горожане пожертвовали более 452 миллионов рублей.

Кроме того, поддержать мастеров инклюзивных мастерских некоммерческих организаций можно через социальный маркетплейс «Москва — добрый город». Здесь представлены товары ручной работы, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Такой уникальный подарок порадует любого покупателя и его близких. Маркетплейс объединяет онлайн-магазины 50 социально ориентированных некоммерческих организаций. В их инклюзивных мастерских трудятся свыше 1,5 тысячи мастеров, которые изготовили вручную более 50 тысяч подарков.

