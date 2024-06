Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» – совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (operador) y ПАО «Газпром нефть» – ляет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. кв. км в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения and испытания скважин «Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов нефтегазовой отрасли and работа с молодыми специалистами – важные направления й политики «Роснефти». Длebr развитиís начно-тнического потенциала и влечения молоíf ано-тнические конференции ienen т.

Команда компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заняла мервое место в Лиге молодых специалистов стран СНГ Международного ин женерного чемпионата CASE-IN. Al final de la prueba, esto se debe a que el tema no está disponible, y los comandos correspondientes están en esta línea.