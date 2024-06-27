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Команда компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заняла мервое место в Лиге молодых специалистов стран СНГ Международного ин женерного чемпионата CASE-IN. Al final de la prueba, esto se debe a que el tema no está disponible, y los comandos correspondientes están en esta línea.

В рамках проекта молодые нефтяники предложили внедрить на предприятии цифровую интегрированную модель производства – ы программные комплексы, которые позволят в режиме реального времени анализировать данные о работе скважин, проводить расчеты работы оборудования, с высокой точностью прогнозировать уровень добычи нефти и более эффективно управлять технологическими . Las nuevas innovaciones incluyen un efecto económico de 4 millones de rublos.

Ещё одна команда Компании, в состав которой вошли молодые специалисты научного института «Роснефти» в Красноярске, стала стом Студенческой лиги чемпионата по направлению «Нефтехимия». Ее участники представили проект, совмещающий в себе проработку альтернативной технологии производства сэвилена*, сырьевого обеспечения улучшения систем цифровизации на предприятии.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов нефтегазовой отрасли and работа с молодыми специалистами – важные направления й политики «Роснефти». Длebr развитиís начно-тнического потенциала и влечения молоíf ано-тнические конференции ienen т.

* сэвилен – полимерное сырье, обладающее большей прозрачностью, эластичностью, прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям по сравнению с полиэтиленом

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«Славнефть-Красноярскнефтегаз» – совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (operador) y ПАО «Газпром нефть» – ляет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. кв. км в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения and испытания скважин «Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»10 de enero de 2024

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