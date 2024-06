Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 июня состоялась торжественная церемония вручения мантии, медали и диплома Почётного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого председателю комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, заслуженному юристу РФ Сергею Кабышеву.

Члены Учёного совета СПбПУ единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный доктор СПбПУ» С. В. Кабышеву 21 августа 2023 года. Сергей Владимирович ведёт активную экспертную, общественную деятельность, является профессором кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. Сергей Кабышев — видный политик, а также юрист-профессионал высочайшего уровня с огромным опытом исследовательской, практической, преподавательской, законотворческой работы. В активе Сергея Владимировича — внесение 106 законопроектов и поправки к 35 законопроектам. Награждён «Орденом Дружбы», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими высокими государственными и ведомственными наградами.

Хотел бы отметить, что развитие Политеха, государственная грантовая поддержка, укрепление престижа инженерных специальностей напрямую связаны с деятельностью профильного комитета Госдумы и лично Сергея Владимировича. Уверен, что и в дальнейшем все необходимые для развития суверенитета нашей страны инициативы (в том числе и создание новой национальной системы высшего образования) будут реализованы , — подчеркнул Андрей Иванович.

Представление зачитал учёный секретарь университета Дмитрий Карпов: Сергей Владимирович Кабышев — один из тех людей, благодаря которым работает сложнейший механизм, превращающий — через сотни, тысячи итераций — государственную стратегию в конкретные явления. И деятельность нашего университета прекрасно иллюстрирует это системное воплощение идеи в реальность.Гарантом решения верхнеуровневых задач становятся необходимые законодательные акты, выверенные регламенты, обеспечивающие ресурсы, инструменты регулирования и контроля. И амбассадором науки и высшего образования в этой сфере является Сергей Владимирович .

Дмитрий Анатольевич рассказал, что Политех принимает участие в работе комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию. Так, 17 июня в Москве состоялся круглый стол на тему «Совершенствование качества и повышение престижа инженерного образования в Российской Федерации», на котором с докладом выступил ректор СПбПУ Андрей Рудской. В тот же день Сергей Владимирович написал на своей странице в соцсети: Все прозвучавшие инициативы будут обобщены Комитетом и реализованы в законопроектах и нормативно-правовых актах .

Торжественная церемония вручения мантии и диплома почётного доктора Политеха прошла под гимн студентов Gaudeamus в исполнении молодёжного хора «Полигимния».

Благодарю вас за столь высокую оценку моего труда. Для меня большая честь и ответственность стать частью вашей большой и дружной команды. Рад возможности выступить перед вами, опереться на ваше мнение в своей работе, в частности в вопросах инженерного образования. Политех вносит весомый вклад в решение значимых задач. Андрей Иванович организовал кропотливую, вдумчивую работу, которая открывает путь к нашему общему успеху , — прокомментировал Сергей Кабышев.

Сергей Владимирович выступил с докладом о современной модели инженерного образования, работе вузов в формировании профессиональных инженерных кадров, вкладе инженеров в развитие страны. Визит завершился экскурсией по Политехническому университету.

