Семь жилых домов серии «Башня Вулыха» отремонтируют в 2024 году

В 2024 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда восстановят семь домов типовой застройки серии «Башня Вулыха». О том, как ведутся работы, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Башни Вулыха строили в столице с 1969 по 1973 год. Одноподъездные здания имеют внутренний сборный несущий железобетонный каркас и наружные несущие стены из кирпича. Обычно такие дома 14-этажные, хотя бывают и модификации по высоте. Свое название здания получили в честь Ефима Вулыха — известного советского архитектора. Проект этих жилых домов, которые входят в серию II-67, был разработан им в 1963 году. В период с 1966 по начало 1990-х годов такие башни возводили по всей стране. В Советском Союзе квартиры в них считались элитными, эти дома строили точечно в сложившихся микрорайонах по спецзаказам государственных ведомств.

Башня Вулыха на Солнечногорской

Многоквартирный жилой 14-этажный дом по адресу: улица Солнечногорская, дом 14, корпус 1 возведен в 1975 году. Фасады выполнены из кирпича, на них расположены вертикальные ряды лоджий.

На объекте уже завершили все высотные работы по фасаду: расчистили и промыли открытые поверхности, провели гидрофобизацию и обработали стены антигрибковым составом. Там, где это было необходимо, восстановили кирпичную кладку.

На переходных балконах покрасили экраны. В ближайшее время там установят современные двери и окна в местах общего пользования, а также обновят входную группу. Кроме того, планируют отремонтировать отмостку, приямки и цоколь здания.

Уже ведут работы по замене инженерных систем — магистралей и стояков центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, магистралей водоотведения. Затем приведут в порядок подвал здания.

Многоэтажка на Михалковской

Башня Вулыха на улице Михалковской (дом 28) построена в 1970 году. Она 14-этажная, а на ее фасадах, окрашенных в желто-коричневый и зеленый цвета, расположены прямоугольные окна и лоджии.

В рамках капремонта уже проведена основная часть работ по расчистке и промывке фасада, а также гидрофибизации и обработке антигрибковым составом. Это поможет защитить стены от агрессивного воздействия атмосферных осадков. В ближайшее время мастера проведут реконструкцию отдельных участков кирпичной кладки.

Планируется ремонт отмостки и цоколя, будут заменены двери во входной группе и обновлен козырек. Цоколь здания окрасят в жемчужный темно-серый цвет.

Кроме того, заменят отливы и отремонтируют откосы на окнах в местах общего пользования. В подъезде расчистят и оштукатурят стены, а также покрасят все поверхности. На переходных балконах установят новые тамбурные двери.

Помимо этого, в доме заменят инженерные системы — стояки центрального отопления, водоотведения, а также горячего и холодного водоснабжения.

Более чем в 400 многоквартирных домах заменят системы электроснабжения в 2024 годуОколо 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения заменят в домах во время капремонта

Башня Вулыха с цоколем цвета «красная окись»

Еще одну башню Вулыха, расположенную в соседнем квартале по адресу: улица Михалковская, дом 12, отремонтировали в 2023 году. 14-этажное здание построено в 1972-м. На фасадах расположены вертикальные ряды лоджий, а под окнами находятся карнизы.

Ремонтные работы начались с кирпичных стен. Их промыли от накопившихся загрязнений и нанесли антигрибковый состав на места намокания. Поврежденную за десятки лет эксплуатации здания кирпичную кладку восстановили. После подготовки наружных стен специалисты выполнили гидрофобизацию поверхностей силиконовой эмульсией, которая в дальнейшем надежно защитит фасад от влияния осадков.

Во входной группе установили новую дверь, а у лоджий отремонтировали напольное покрытие и фронтальные стены. На завершающем этапе привели в порядок откосы, асфальтобетонную отмостку и цоколь, который окрасили в яркий цвет «красная окись». Кроме того, в рамках капитального ремонта заменили магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

