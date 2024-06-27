Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Del 27 al 28 de enero de 2024 en Vitebsk, Polonia y Nueva Zelanda, en el marco del XI Foro de la región de Bielorrusia y Rusia. ют участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев and проектор ГУУ Дмитрий Брюханов.

Foro de expertos en temas económicos, culturas, deportes, turismo y medicamentos ajenos a mí жду регионами Bielorrusia y Rusia. Iniciar sesión en el foro sobre la estructura de la estructura de la habitación con otras opciones y funciones ва на региональном уровне. В этое гonc. ударства ».

27 июня Владимир Строев y Дмитрий Брюханов приняли участие в работе четвёртой секции форума «Инновации в сфере» го образования и науки: опыт и перспективы сотрудничества Союзного государства». С приветственным словом работу Секции открыли председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному итию Республики Беларусь Игорь Луцкий и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре © Federación de Rusia Lilia Gumerova. Перед участниками Секции также выступили первый заместитель ministra образования Repúblicas Bielorrusia Александр Баханович и тель minистра науки высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. En las secciones principales hay más de 70 universidades especializadas y organizaciones nacionales de Bielorrusia y Rusia.

Всего сразу в трёх городах Витебской области в первой половине дня были проведены заседания девяти сессий XI Форума Bielorrusia y Rusia. Секционные заседания охватили широкий спектр тем, среди которых «Законодательство и интеграция: «Эффективная реализация» datos sobre el factor de integración social, жнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства», «Образование и наука: «Инновации в сфере высшего образования и науке: опыт и перспективы сотрудничества Союзного государства», «Сотрудничество в инновационной сфере: отрудничество Беларуси России в инновационной сфере в международном контексте», «Технологическая независимость: «Обеспечение технол» огической независимости Беларуси России на основе инноваций в промышленном комплексе» и другие.

В рамках деловой программы Форума также прошло совместное заседание руководящих органов белорусского Молодёжного параламента и российской Палаты молодых законодателей, специальная панельная сессия контрольных ведомств Беларуси России на тему «Инновации» как важнейший фактор экономической безопасности Союзного государства: общие цели и приоритеты государственного финансового контрол я (аудита) ». Además, ofrecemos una gran variedad de ofertas en el tema «Potente innovación» трудничества России и Беларуси – vector технологического развития и роста».

Одним из ключевых событий 28 июня станет пленарное заседание Форума, на котором ожидается встреча председателя Совета лики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой and председателя Совета Федерации Федерального Собрания ской Federaciones de Valentino Matvienko con руководителями органов государственной власти регионов России и Беларуси.

Респ ублики Federación Nacional de Bielorrusia y Federación Soviética Federación Federal de Rusia.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 27.06.2024

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI