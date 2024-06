«Программы вузов ЛНР синхронизированы с общими стратегиями развития региона»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов дал интервью Луганскому информационному центру. Он рассказал о возможностях вузов ЛНР, их интеграции в российскую систему образования, потенциале молодежи республики и популярных профессиях.

— Никита Юрьевич, Высшая школа экономики давно и плотно курирует луганские вузы. Вы сами к нам часто приезжаете. Скажите, почему Вышка выбрала ЛНР?

— Когда было принято решение, что НИУ ВШЭ будет работать именно с университетами Луганской Народной Республики, мы сразу поехали в Луганск. Осенью 2022 года мы заключили соглашение с Главой ЛНР Леонидом Ивановичем Пасечником. Когда все формальности были улажены, университеты перешли в подчинение профильных министерств: министерства науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, — у каждого вуза, согласно общероссийскому законодательству, появился свой учредитель. Каждый университет прошел определенную трансформацию. После этого осенью прошлого года было заключено уже многостороннее соглашение между Вышкой, луганскими вузами и правительством ЛНР. На церемонии его подписания присутствовали Премьер-министр ЛНР Сергей Иванович Козлов и все ректоры университетов.

— Часто общаетесь с ректорами?

— Конечно, мы постоянно общаемся. В Луганске очень сильная команда ректоров. К тому моменту, когда мы познакомились, они уже успешно решали непростые задачи и делали это на протяжении нескольких лет — с 2014-го по 2022 год. Некоторые из ректоров — ветераны боевых действий. Каждый из них — личность, руководитель, лидер с большой буквы. Мы работаем вместе уже два года. Могу сказать, что не только ВШЭ помогает вузам ЛНР развиваться, но и луганские коллеги помогают нам. То есть это дорога с двусторонним движением.

На недавно прошедшем ПМЭФ команду ЛНР представляли глава региона Леонид Иванович Пасечник и ректор Донбасского государственного технического университета Дмитрий Александрович Вишневский. Они в тандеме рассказали на форуме, как видят дальнейшее развитие системы высшего образования в Республике. И это был очень интересный доклад. В нем дан подробный анализ ситуации, показано видение перспектив, выделены приоритеты научно-технологического и промышленного развития ЛНР.

У каждого из регионов своя специфика, свой путь, но главное, что теперь он проходит в составе России. Мы идем по этой дороге вместе в одной команде. Наша цель — развитие и процветание как отдельных регионов, так и страны в целом.

— Пока еще идет у нас переходный период, и старшеклассники наших новых регионов пока не сдают ЕГЭ. А как им поступить в Высшую школу экономики, если они его не сдавали?

— Для начала хотел бы сказать, что молодые специалисты очень нужны сейчас в Донбассе и Новороссии. И та система высшего образования, которая есть в новых регионах нашей страны, дает достойный уровень образования для любого абитуриента. Я общаюсь много с ректорами университетов ЛНР и слышу, что молодежь приезжает поступать в луганские университеты и из других регионов России, чтобы получить очень качественное образование.

Все изменения, которые происходят в российский системе высшего образования, направлены на то, чтобы появлялось как можно больше сильных университетов, позволяющих найти работу в своих регионах. Уровень образования повышается по всей России. И мы активно трудимся на этом направлении.

Отвечая же на ваш вопрос по поводу поступления в НИУ ВШЭ, мы университет топ-уровня, один из лучших по ряду рейтингов. Конечно, многие абитуриенты из самых разных уголков нашей страны хотели бы попасть к нам. В прошлом году мы зафиксировали двадцатикратный рост интереса от абитуриентов Донбасса. То есть если в 2022 году в ВШЭ пыталось поступить около 20 абитуриентов из Луганска, то в 2023 году — уже почти 300. Мы создали специальные условия поступления для молодых людей из новых регионов. Они будут действовать до 2026 года, пока не завершится интеграция в российскую систему образования.

