Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено около 1,9 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на создание и модернизацию объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры в Бурятии, Забайкальском крае, на Чукотке, в Амурской и Сахалинской областях.

Так, Сахалинская область получит финансирование на развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», а Чукотский автономный округ – на благоустройство территории промышленного парка «Анадырь».

В Бурятии с помощью федеральных средств будут построены подъездные автомобильные дороги к сельскохозяйственным предприятиям, в Забайкальском крае – возведены ливневые канализации и локальные очистные сооружения, а также проведены работы по подключению новых жилых домов к централизованным системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В Амурской области в рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» будут построены объекты водоотведения.

«Рассчитываем, что государственное финансирование поможет улучшить условия проживания на Дальнем Востоке, позволит повысить эффективность транспортной сферы и коммунального хозяйства, будет способствовать развитию туризма и смежных отраслей, появлению новых рабочих мест в регионе», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 июня.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Эта программа была запущена по инициативе главы государства, чтобы сделать макрорегион современным и привлекательным.

Документ будет опубликован

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI